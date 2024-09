Temptation Island, 7° coppia: gelosia estrema, non se ne può più

Ci siamo: oggi, 4 settembre, è stata presentata l’ultima coppia della nuova edizione di Temptation Island. Tra meno di una settimana inizierà un’altra stagione del reality, e il pubblico ha già avuto modo di conoscere gradualmente tutti i personaggi che vedremo all’Is Morus Relais. Dopo Anna e Alfred, Titty e Antonio, Giulia e Marco, Diandra e Valerio, Fabio e Sara e Alfonso e Federica, adesso è arrivato il turno di Michele e Millie.

Michele e Millie sono fidanzati da un anno e dieci mesi, e alla base dei loro problemi di coppia c’è un fattore comune a molte delle coppie che hanno partecipato a Temptation Island (e non solo): la gelosia. Millie ha spiegato di sentirsi spesso giudicata dal fidanzato per il suo carattere allegro e solare. Difatti, Michele è solito rimproverarle di dare troppa confidenza anche ai suoi stessi amici e di comportarsi in modo malizioso con i ragazzi, arrivando a non fidarsi di lei. Ecco le sue parole:

Sono stufa che mi giudichi per il mio carattere allegro e solare. Chiacchiero con i suoi amici e mi dice che do troppa confidenza e che sono maliziosa. Mi dice che rido e mi muovo troppo, qualsiasi cosa faccio è sbagliata.

D’altro canto, Michele pensa che la 24enne non si comporti come ci si aspetterebbe da una donna in una relazione seria. Inoltre, il fatto che lei sia stata legata in passato ad un suo amico lo fa dubitare del futuro della loro storia. Per questo motivo, spera che Temptation Island possa aiutarlo a capire se Millie sia o meno la donna giusta per lui:

Secondo me non ha comportamenti da ragazza fidanzata. Anche il fatto che in passato, prima di stare con me, è stata con un mio amico mi blocca nel fare quel passo in più nella relazione. A volte anche i miei amici mi spingono a chiudere con lei.

Millie e Michele sono l’ultima coppia di Temptation Island: la polemica

Dunque, una storia già vista a Temptation Island, di cui il pubblico è ormai stanco. Solo ieri, la presentazione di un’altra coppia, Alfonso e Federica, aveva sollevato una serie di polemiche. Alfonso, infatti, ha una gelosia eccessiva, al punto da vietare alla fidanzata di uscire a mangiare una pizza con le amiche. Il web si è giustamente indignato, ritenendo inaccettabile nel 2024 che simili comportamenti vengano trasmessi in televisione.

A solo un giorno di distanza, ecco che viene annunciata un’altra coppia in cui il fidanzato mostra una forte gelosia e insinua che, se la fidanzata sorride e si diverte, questo equivale a mancare di rispetto verso di lui. Insomma, un messaggio del tutto sbagliato da far passare davanti a milioni di spettatori. Chiaramente, il popolo dei social ha scatenato una nuova polemica, chiedendo a gran voce di non dare più spazio in televisione a determinati atteggiamenti tossici.