Temptation Island chi è la 6° coppia. Furia sul web: “Dal Medioevo!”

Svelata la sesta coppia di Temptation Island 2024, composta da Alfonso e Federica. Il video di presentazione, condiviso dal sito web ufficiale di Witty.tv e dai canali social del reality show, sta facendo particolarmente discutere. Tra i commenti, infatti, è possibile notare solo utenti furiosi per la storia raccontata dai due. Si accende una polemica legata a questa coppia, con molti telespettatori che accusano lui di essere una persona possessiva con la fidanzata e non gelosa come dice.

Facendo il punto della situazione, a parlare nel video di presentazione è soprattutto Federica. La ragazza racconta di avere 20 anni e di vivere a Napoli. Presentandosi, Federica spiega di essere stata lei a contattare la redazione del reality delle tentazioni. Il motivo riguarda, appunto, le imposizioni del suo fidanzato, il quale le ha tolto la possibilità di scegliere cosa fare della sua vita e delle sue giornate. Nel 2024 sentire una ragazza dire di non poter uscire a mangiare una pizza con un’amica per volere del fidanzato è abbastanza triste.

Infatti, queste parole stanno lasciando sconcertati i telespettatori. Non è la prima volta che una coppia con questi tipi di problemi partecipa al reality show. Solo nella recente edizione estiva, il pubblico ha avuto da ridire – come anche i suoi compagni d’avventura – sulle imposizioni di Tony fatte alla fidanzata Jenny. Fortunatamente, il dj è riuscito – tramite il programma – a capire i suoi errori e a cambiare atteggiamento, tanto che ora la loro relazione procede a gonfie vele.

Si spera, dunque, che anche Alfonso a Temptation Island possa prendere la stessa direzione. Nel frattempo, però, il ragazzo genera non poche critiche, con la sua fidanzata Federica che racconta:

“Sono fidanzata con Alfonso da otto anni e conviviamo quasi da un anno. Scrivo io a Temptation Island perché tant’è cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Ad esempio, andare a mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato. Andare a ballare è una cosa impossibile o anche una vacanza, sono cose che non ho mai fatto, se non con lui”

Tenendo conto che Federica dichiara di avere 20 anni e di avere una relazione con Alfonso da 8, è chiaro che aveva 12 anni quando tutto è iniziato. Anche questo dettaglio lascia perplessi i telespettatori, che confrontandosi tra loro fanno notare che la ragazza era una bambina quando ha iniziato una relazione con il suo attuale fidanzato. Intanto, Alfonso afferma di aver accettato di partecipare al programma perché “consapevole di essere molto geloso”.

Riconoscere il problema pare un passo in avanti, ma in realtà no. “Non penso, però, di sbagliare”, afferma Alfonso, facendo ulteriormente infuriare il pubblico di Canale 5. “Voglio capire se posso fidarmi di lei”, conclude il ragazzo, già entrato nel mirino dei telespettatori, ancora prima della messa in onda.

E mentre sulla coppia presentata ieri, composta da Sara e Fabio, è arrivata già una prima segnalazione, ecco che su Alfonso e Federica iniziano le polemiche. “Dal Medioevo è tutto”, scrivono la maggior parte degli utenti su Instagram sotto il video di presentazione condiviso dal programma. Non resta che attendere le messa in onda nel programma per scoprire se effettivamente Alfonso riuscirà a comprendere i suoi errori.