Temptation Island, Fabio parte male: Mascheroni lo smaschera

Temptation Island 2024 in onda a settembre inizia con delle segnalazioni sui partecipanti. Questa volta protagonista di una nuova indiscrezione è Fabio Mascaro, il quale fa parte del cast della nuova edizione del reality show delle tentazioni con la fidanzata Sara El Moudden. Di lui parla un ex volto del programma: Jessica Mascheroni. Quest’ultima ha preso parte all’undicesima edizione della trasmissione della prima serata di Canale 5, insieme ad Alessandro Autera, ormai suo ex fidanzato. Jessica sgancia la sua segnalazione parlando con Deianira Marzano, a cui rivela di aver sentito Fabio.

L’esperta di gossip ha appena condiviso questa indiscrezione con i suoi fan, che arriva nel giorno in cui il reality condotto da Filippo Bisciglia ha presentato la coppia composta da Mascaro e la fidanzata Sara. La Mascheroni fa sapere a Deianira di aver conosciuto Fabio e di averlo sentito anche questa estate. Tutto le sembrava, tranne che fosse fidanzato. Non solo, Jessica svela anche di aver ricevuto un invito da parte sua:

“Quando l’ho conosciuto io a gennaio e sentito, fino a fine luglio, mi sembrava tutto meno che fidanzato. Soprattutto quando mi invitava a Lamezia Terme. Magari voleva farmi una sorpresa e presentarmi la fidanzata”

La segnalazione ha lasciato senza parole anche l’esperta di gossip, la quale fa notare che Fabio contattava Jessica solo poco tempo fa. Nel video di presentazione di Temptation Island, la fidanzata Sara El Moudden racconta di aver bisogno di dimostrazioni e certezze da parte del fidanzato. Per questo, ha deciso di contattare la redazione del reality show delle tentazioni. La 22enne di Ravenna svela che Fabio non l’ha mai raggiunta nella sua città, al contrario suo, visto che si reca sempre in Calabria.

Questa segnalazione di Jessica Mascheroni potrebbe dare delle spiegazioni sui motivi che hanno portato i due a partecipare. In effetti, lo stesso Fabio ha ammesso che lui e la fidanzata viaggiano “a due velocità di sentimento differenti”.

Temptation Island 2024 settembre: segnalazioni anche su Alfred

Non solo la segnalazione su Fabio, è arrivata in questi giorni anche una su Alfred, il quale partecipa a TI con la fidanzata Anna. Solo dopo qualche ora dalla pubblicazione del video di presentazione, Alessandro Rosica ha ricevuto un messaggio da una ragazza che dice di aver avuto una conversazione con lui. L’esperto di gossip, conosciuto sui social come l’Investigatore Social, ha condiviso per intero la segnalazione di questa utente, che ha definito Alfred un uomo “viscido”, che le avrebbe dimostrato di non avere problemi a tradire la sua fidanzata.