Verissimo, Alessandro piange per Ida: Toffanin lo mette alle strette

Oggi, 7 gennaio, Verissimo è tornato in onda su Canale 5 con la prima puntata inedita del 2024. Per l’occasione, Silvia Toffanin ha accolto anche uno dei protagonisti di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza. Dopo aver sentito la versione di Ida Platano sulla fine della loro storia, adesso è stato il turno del cavaliere del Trono Over.

“È stata una donna molto importante che mi ha dato emozioni che non avevo da molto tempo”, ha detto Alessandro mentre descriveva la storia d’amore con Ida. Tuttavia, negli ultimi mesi, qualcosa è drasticamente cambiato. A quanto pare, Vicinanza ha iniziato a sentire di non essere corrisposto dall’ex fidanzata, motivo per il quale ha deciso d’interrompere la relazione lo scorso 15 ottobre. Questa sarebbe stata l’unica volta in cui Alessandro ha lasciato Ida, e non la quarta come sostenuto dalla donna. “Ora non la amo, ma quando ho deciso di finirla la amavo ancora”, ha svelato Alessandro lasciando di stucco Silvia.

Sebbene il cavaliere provasse ancora dei sentimenti per Ida al momento della rottura, dopo averla vista sul trono, ha deciso di andare avanti: “Ho visto che lei era pronta a conoscere altre persone e quindi anche io ho deciso di riprendere in mano la mia vita”. Tuttavia, la Toffanin non sembrava del tutto convinta. Alessandro si è infatti commosso parlando dell’ex fidanzata, confessando di non aver seppellito totalmente l’amore che provava per lei, ma di non riuscire più a crederle.

Vedendolo in lacrime, la conduttrice l’ha quindi messo alle strette, chiedendole nuovamente se fosse sicuro di non essere più innamorato di Ida. “Sono sicuro di no. Ora sto uscendo con nuove ragazze e sto provando nuove sensazioni e non penso a lei, non sono il genere di uomo che fa chiodo schiaccia chiodo”, ha però risposto Alessandro.

Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro tra Roberta e Cristina

Nel frattempo, Alessandro è tornato a sedersi nel parterre del Trono Over. Nel programma, Vicinanza ha ritrovato Roberta di Padua, con la quale ha iniziato nuovamente una conoscenza. Tuttavia, negli ultimi tempi, la frequentazione ha avuto una battuta d’arresto. “Roberta era una situazione che avevo chiuso un anno prima, quando sono tornato in studio sono riuscito con lei ed è stato un nuovo inizio, tra noi c’è una forte attrazione fisica, ma non ho nessuna spinta emotiva nei suoi confronti e non mi sento di darle l’esclusiva”, ha confessato il cavaliere.

A tal proposito, Silvia Toffanin ha mostrato un’anticipazione della prossima puntata di Uomini e Donne in cui Roberta annuncia di voler lasciare la trasmissione. Questo perché, al momento, Alessandro si sente particolarmente incuriosito dalla dama Cristina. Nonostante la situazione attuale, il cavaliere, però, spera che Roberta possa cambiare idea, indipendentemente da cosa succederà tra di loro. “Tu vuoi due persone”, ha ribattuto la Toffanin. “Che devo fare? Io ho la curiosità di conoscere un’altra persona sarebbe giusto lasciar perdere? Io voglio frequentarla per capire poi a chi dare l’esclusiva. Con Cristina sono uscito una sera non c’è stato nulla durante la settimana penso a lei”, ha infine risposto Vicinanza.