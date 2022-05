Verissimo, Serena a New York: la reazione di Albe e commento sulle nozze

Silvia Toffanin ha ospitato nello studio di Verissimo tutti i finalisti dell’ultima edizione di Amici. Non potevano mancare all’appello anche Albe e Serena, che all’interno della scuola di Maria De Filippi hanno intrapreso una storia d’amore. Un rapporto vissuto a stretto contatto, nato teneramente tra i banchi della scuola di Canale 5 e cresciuto giorno dopo giorno. Da una parte lui, con la testa tra le nuvole, come più volte ha chiosato la stessa Maria De Filippi. Dall’altra lei, che si è fatta conoscere per la sua tenacia, tanto da far cambiare – parzialmente – idea alla maestra Alessandra Celentano.

Per entrambi, come hanno precisato, si è trattato di un rapporto fulmineo, nato “al secondo o terzo sguardo“. Dopo aver trascorso tutto questo tempo insieme, i due tuttavia dovranno salutarsi per un po’. Nel corso della finale, andata in onda la scorsa domenica, la giovane ballerina ha ottenuto infatti una borsa di studio per la Alvin Ailey American Dance Theater di New York.

La giovane di Cerignola si è mostrata al settimo cielo, dicendosi: “Prontissima, non vedo l’ora. È il sogno di tutta la mia vita.” Dal canto suo, Albe ha manifestato il proprio supporto verso la dolce metà. Quando Silvia Toffanin si è rivolta direttamente all’interprete di Giravolte, il 22enne ha parlato più approfonditamente del suo rapporto con la ragazza. Il segreto del loro rapporto risiede proprio nel fatto di essere sulla stessa lunghezza d’onda.

“Lei mi ha capito, nel senso che io ho grandi ambizioni. Come me, è stata l’unica a capire questa cosa“, ha rivelato Albe ai microfoni di Verissimo. Così come Serena, anche il cantante ha capito l’importanza di portare avanti le proprie passioni. Ciononostante, il ragazzo ha ammesso: “Quando ho saputo la notizia di New York ero...”, lasciando intendere il proprio sgomento iniziale. In effetti, è stato come un fulmine a ciel sereno per Albe, che avrebbe forse voluto vivere la sua relazione più tranquillamente al di fuori della scuola.

Silvia Toffanin mette in imbarazzo Albe: “Ma veramente la sposerai?”

Silvia Toffanin ha poi deciso di scavare più a fondo. Così come ha fatto con Alex, per cercare di capire quali fossero i suoi reali sentimenti per Cosmary, la conduttrice ha stuzzicato anche Albe, ripescando un suo commento. All’interno della casetta, come molti ricorderanno, il 22enne aveva ammesso che avrebbe sposato Serena. “Ma veramente la sposerai?“, ha domandato la padrona di casa. Immediata è stata la replica di Albe, che ha chiarito una volta per tutte: “No, ma stavo scherzando. Si è scatenato un putiferio, ero ironico.”