Verissimo, con Alex cala l’imbarazzo: Silvia Toffanin spiazzata su Cosmary

Alex, al secolo Alessandro Rina, messo “sotto torchio” da Silvia Toffanin a Verissimo, dove è stato protagonista di una curiosa intervista assieme a due suoi compagni di viaggio, Sissi e Michele Esposito. Il finalista di Amici di Maria De Filippi è l’ex allievo della scuola del talent show di Canale Cinque più introverso. Taciturno e a tratti enigmatico, ha conquistato il pubblico con la sua voce e proprio per quel fare sfuggente. Ad Amici ha anche trovato l’amore, stringendo una relazione sentimentale con la ballerina Cosmary Fasanelli. E ora? Che succede? La storia dura? Trattasi di vero amore? Tutte domande che la Toffanin ha rivolto al giovane artista, mettendolo non poco in imbarazzo.

Per introdurre l’argomento amoroso, la padrona di casa di Verissimo ha lanciato una clip dall’alto tasso romantico, in cui sono stati racchiusi i momenti più teneri vissuti da Cosmary e Alex all’interno della scuola di ballo e canto. Rina, nel vedere la clip, a riprova del suo essere taciturno, non ha battuto ciglio. La Toffanin ha così tentato di scardinare il silenzio del ragazzo. “E quindi, come va?”, ha domandato senza troppo girarci attorno. Il cantante è stato telegrafico: “Va… va bene”. “L’importante è che vada”, gli ha fatto eco la presentatrice che si è poi zittita per stimolare ulteriori rivelazioni da parte dell’ospite. Una tattica che ha pagato, visto che il musicista si è poi lasciato andare un poco di più:

“Quando lei ha lasciato Amici è stato un colpo, era una conoscenza che stavamo facendo e interromperla appena nata è stata un colpo forte. Lei è stata la prima persona che ho visto dopo la finale”.

Spazio a una promessa impegnativa. “Sicuramente troverò sempre il tempo per Cosmary tra le cose che faccio”, ha sottolineato Rina. La moglie di Pier Silvio Berlusconi ha battuto il ferro caldo: “Ma è amore?“. In studio è calato l’imbarazzo, con Alex che è rimasto in silenzio, sorridendo. La Toffanin, spiazzata e presa in contropiede, ha cercato una sponda in Sissi: “Aiutami!”.

La ragazza ha guardato l’amico, consigliandogli di confidarsi: “Dai, dillo!”. Alex ha sorriso di nuovo, nascondendo il viso dietro alla mano. “Devo per forza dire sì…”, ha infine chiosato. “L’ha detto, l’ha detto o me lo sono sognato?”, l’entusiasmo della timoniera di Verissimo che ha infine tolto dall’impaccio l’ospite. “E per festeggiare mandiamo Alex a cantare così si leva dall’imbarazzo”, ha concluso. Alex si è poi preso la scena e ha intonato ‘Non siamo soli’. Senza dubbio il giovanotto si trova più a suo agio su un palco che su una poltrona di uno studio televisivo. Non un difetto per un talento musicale.