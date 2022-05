Amici 21: Luigi vince, Serena vola a New York, maxi premio per Sissi

La ventunesima edizione di Amici si è chiusa in occasione dell’ottavo appuntamento del Serale. Dopo mesi, è stato decretato il nome dell’erede di Giulia Stabile, che ha alzato in aria la coppa del vincitore nella scorsa edizione. A raggiungere il gradino più alto del podio è stato Luigi, della squadra Zerbi-Celentano

Dopo aver accolto la giuria, Maria De Filippi ha introdotto i sei finalisti in studio mostrandolo loro la coppa. A portarla alla loro attenzione ci ha pensato la Stabile in prima persona, che ha tenuto un discorso di incoraggiamento per i sei ragazzi in gara, augurando loro di trovare la loro strada, così come è successo a lei.

Maria ha dunque inaugurato la gara, partendo dal canto. Dopo aver spiegato il regolamento e presentato la sala stampa, in collegamento, ha aperto il televoto, dando il via alle danze. A partire è stata Sissi. Dopo di lei Alex con il suo inedito Non siamo soli. In ordine si è esibito poi Luigi e infine Albe. La prima ad ottenere il “via libera” per proseguire la finale è stata Sissi, seguita a ruota da Luigi e Alex. Albe, rimasto fuori, è stato dunque il primo a salutare i propri compagni.

Il cantante ha espresso la sua massima ammirazione verso Maria De Filippi, affermando: “Non mi hai cambiato, mi hai migliorato.” Anche Anna Pettinelli si è complimentata con il suo allievo, emozionandosi fino a fargli una richiesta: “C’è una cosa che non ho mai potuto fare: vorrei abbracciarti”. Per via delle restrizioni, i due non hanno mai potuto avvicinarsi e ora che si è giunti all’appuntamento finale, i due possono finalmente andare oltre.

Nello stesso ordine di prima, i cantanti rimasti in gara si sono esibiti, con l’esclusione di Albe. Il meccanismo si è ripetuto anche in questa occasione: a salvarsi per primo è stato stavolta Alex. Sono rimasti Luigi e Sissi: a terminare il proprio percorso è stata quest’ultima, che ha ricevuto le lodi da parte della padrona di casa. “Sissi sei brava, davvero io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona“, ha affermato Maria De Filippi, lancia “Facevo l’esempio di Mahmood che non è arrivato primo ad X Factor ma ha avuto una carriera “vuoi che facciamo una cosa non prevista? Però con una promessa: ti faccio cantare il pezzo nuovo.”

L’esibizione della cantante ha lasciato poi spazio a un’incursione inaspettata. Nei panni di Ultimo è entrato Francesco Cicchella, che ha offerto un simpatico siparietto al termine del quale si è poi rivelato nei panni di Achille Lauro. La sua apparizione è stata seguita da una videochiamata in cui il vero Ultimo ha preso la parola e si è complimentato con il suo imitatore.

Ma l’artista romano non è stato il solo a sorprendere il pubblico: sempre in videocollegamento è apparsa anche Sabrina Ferilli, che ha fatto il suo in bocca al lupo ai cantanti in gara e dedicato un saluto speciale, con tanto di simpatico appellativo, a Maria De Filippi. Alex e Luigi hanno dunque potuto riprendere la sfida, sulle note dei rispettivi brani: Sogni al cielo e Muro, i primi inediti presentati dai ragazzi.

Laddove per i due è iniziata, così si è conclusa. I due singoli sono stati l’ultima chance per i cantanti di spuntarla sull’altro. “Con sincerità, chiunque dei due perda è un gran dispiacere. Ho imparato a conoscervi giorno dopo giorno“, si è sbottonata la padrona di casa. A spuntarla, accedendo alla finalissima, è stato infine Luigi Strangis.

Luigi in finalissima, la gara è proseguita tra Serena e Michele

È stato poi il turno degli ultimi due ballerini rimasti in gara, Serena del team CuccaTodo e Michele della squadra Zerbi-Celentano. Prima di aprire le danze, Stefano De Martino ha augurato il meglio ai due allievi, ripercorrendo anche le possibilità ottenute grazie al talent mariano.

I due si sono dunque esibiti sui rispettivi cavalli di battaglia ma, poco prima di rivelare i risultati, Maria De Filippi ha mostrato una sorpresa per Serena: la ballerina ha difatti ricevuto una borsa di studio per una delle più prestigiose scuole di danza, la Alvin Ailey American Dance Theater di New York. Anche Michele ha ricevuto un’importante proposta, comunicata direttamente da Roberto Bolle: ballare con lui all’evento La Festa della Danza. La conduttrice è poi tornata al televoto, svelando il risultato: a spuntarla è stato Michele.

“Mi avete regalato tantissimo, esco da qui cresciuta e migliorata“, con queste parole si è congedata Serena, che ha ricevuto i ringraziamenti di Raimondo Todaro per il percorso condotto. Prima di riprendere la gara, tuttavia, la padrona di casa ha introdotto un’altra ospite: Alessandra Amoroso, che ha presentato il singolo Camera 209.

Sissi ha vinto il Premio della Critica

Un altro dei momenti più attesi dell’intera competizione è stato l’assegnazione del Premio della Critica. Per l’occasione, hanno fatto nuovamente il loro ingresso in studio gli altri allievi eliminati nel corso della puntata e il direttore artistico, Stéphane Jarny, con in mano il trofeo. Grazie agli otto voti ricevuti, Sissi ha ottenuto l’ambito riconoscimento, superando di un punto Alex (fermo a 7), Serena (5 punti), Michele e Luigi (entrambi a 2 punti) e Albe con un punto. La 22enne ha dunque portato a casa il premio, del valore di 50mila euro.

La finalissima è stata Zerbi-Celentano, ma non solo

È stata dunque una finale che, in un modo o nell’altro, ha visto trionfare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I rispettivi allievi si sono infatti giocati la coppa, stretta nella scorsa edizione da Giulia Stabile. Ad inaugurare l’ultimissimo capitolo è stato Luigi, seguito da Michele con Don Chisciotte. “Molto soddisfatta perché è un ragazzo molto educato, umile, ha tanti pregi. È anche bello“, ha affermato l’integerrima insegnante di danza, che si è sciolta poco prima dell’ultima esibizione del suo allievo.

Prima di svelare il nome, tuttavia, Maria ha sorpreso il pubblico introducendo un’ultima ospite: Sofia Goggia. La sciatrice è entrata in studio, nominando la conduttrice come ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

La padrona di casa ha poi riportato l’attenzione sui ragazzi, facendo entrare nuovamente tutti i ragazzi in studio. È infatti arrivato il momento di distribuire i vari premi: a vincere il Premio Tim, del valore, di 30mila euro è stata Serena. Luigi ha ricevuto il Premio delle Radio, grazie alla sua Tienimi stanotte, che porta a casa anche il contest indetto da Radio Zeta e dunque si esibirà al Future Hits Live 2022 il prossimo 9 giugno, in occasione del primo Festival per la Generazione Zeta.

Alex ha invece ottenuto il Premio Oreo, del valore di 20mila euro. Ciascuno dei sei finalisti ha poi conseguito un riconoscimento di 7mila euro, consegnato da Marlù. Maria ha poi comunicato il nome tanto atteso del vincitore, che ha portato a casa il premio di 150mila euro. A trionfare è stato Luigi. “Oggi sto bene, e se sto bene è grazie a te“, ha chiosato il ragazzo infine. Maria De Filippi ha poi chiuso la puntata, ringraziando tutti, dai professori ai giudici. La conduttrice ha reso poi un ultimo omaggio a Piero Sonaglia: “Voglio fare un saluto speciale a Piero. Spero e immagino che sia sempre con noi, con il suo pollice in su a dire che va tutto bene.”