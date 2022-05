Sissi fuori da Amici: lacrime, le parole di Maria e la protesta feroce

By

L’uscita dal programma della giovane cantante ha suscitato non poche polemiche, soprattutto sui social: cosa è successo

A neanche un’ora dall’inizio, della finalissima della ventunesima edizione di Amici, il talent ha salutato due concorrenti: Albe e Sissi. A suscitare grandi polemiche è stata soprattutto l’eliminazione di quest’ultima, descritta come una delle voci migliori di quest’anno e più in generale del panorama musicale italiano. La cantante del team CuccaTodo non ha potuto nulla contro il meccanismo ad eliminazione, che nell’ultima puntata ha visto coinvolto il televoto da casa.

Una volta ufficializzata l’uscita dal programma di Sissi, al secolo Silvia Cesana, Maria De Filippi si è potuta sbilanciare nei confronti della ragazza. “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona“, ha ammesso la conduttrice, sbottonandosi sulla giovane interprete. In effetti, anche la stampa ha riconosciuto la sua crescita all’interno del talent e le sue particolari doti.

Incentivata proprio dai giornalisti in collegamento, la stessa padrona di casa si è lanciata in un paragone importante. “Facevo l’esempio di Mahmood che non è arrivato primo ad X Factor ma ha avuto una carriera straordinaria“, ha proseguito, consolando la giovane interprete.

Sono arrivate poco dopo anche le parole di Lorella Cuccarini, colei che le he permesso di entrare nella scuola di Canale 5. Dal canto suo, l’insegnate ha espresso la sua ammirazione per l’allieva, chiosando: “Non può non cantare. Questo è il suo futuro. Sei riuscita a rompere questo muro: è venuta fuori la tua anima, Sissi.”

Le polemiche contro l’eliminazione di Sissi: i social in rivolta

L’uscita di scena di Sissi è stata accolta con grande sorpresa da parte del pubblico, in particolar modo da quello di Twitter. Già Francesca D’Angelo della giuria dei giornalisti non ha preso di buon occhio la decisione del televoto, affermando: “Ditemi dove bisogna incatenarsi per protestare perché davvero si meritava di arrivare prima.”

Un sentimento evidentemente condiviso da molti, vista l’ondata di proteste. Tanti telespettatori sono rimasti perplessi dall’eliminazione di Sissi e hanno manifestato il proprio malumore, soprattutto su Twitter. Eccone alcuni a caldo: “Raga, io pensavo che Sissi fosse la vincitrice“, ha scritto qualcuno, sostenuto da qualcun altro che ha definito INCREDIBILE! l’eliminazione della Cesana. C’è invece chi ha accusato la produzione, tuonando: “Tutto pilotato schifo!” Insomma, l’uscita da Amici è stato un boccone amaro da mandare giù. Ma, come le ha ricordato Maria, ciò non precluderà sicuramente la possibilità di avere una grande carriera.