Ventura-Terzi come i Ferragnez? Nozze in prima serata, è polemica

Con la loro storia d’amore ci hanno fatto sognare ben prima dell’evento più importante delle loro vite, rendendoci partecipi di (quasi) tutti gli step che hanno portato alle nozze. Poi, lo scorso 6 luglio, è finalmente arrivato il grande giorno per Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno pronunciato il fatidico “sì” dinanzi ai loro affetti più cari. I fans, non sono mancati neanche in quella occasione, dato che tra video sui social e scatti in esclusiva su Chi, la coppia ha condiviso con il pubblico anche i momenti più intimi. Il racconto del matrimonio però non è ancora finito, ma molti utenti non sembrano gradire le scelte di “marketing” fatte dai due sposini.

Sappiamo davvero tutto quello che è successo il 6 luglio alle nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi? Forse no, ma presto sarà così. La coppia ha già “prenotato” un’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, dove racconterà i momenti salienti dell’evento. Prima però, il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera di quello che è stato uno dei matrimoni più attesi dell’anno.

Il documentario delle nozze

Questa domenica infatti, Real Time manderà in onda in anteprima le nozze della coppia. L’appuntamento per i telespettatori è il primo settembre alle 21.30 e, per annunciarlo, il canale di Discovery ha pubblicato lo spot che anticipa ciò che vedremo.

Nella clip vengono mostrate le immagini sia del matrimonio, sia della festa i due hanno tenuto per gli amici, al Grand Hotel di Rimini. Ma nel corso della serata non vedremo solo abito bianco e lustrini. “Le nozze di Simona e Giovanni” – questo il nome scelto per il programma evento – è infatti un vero e proprio documentario, in cui la coppia si metterà a nudo raccontando tutti i dettagli del loro amore.

Insomma, ancora una volta, Ventura e Terzi hanno scelto di condividere con i fan ogni step del loro loro nozze, un po’ come fecero i Ferragnez per le loro. Forse per questo allora, qualcuno non sembra gradire questa narrazione.

Il dissenso degli utenti

Sotto al post del promo del documentario, si leggono non pochi commenti di dissenso, così come era già successo in passato. Qualcuno scrive “Adesso anche basta, per favore”. Qualcun altro – addirittura – invita la coppia a vivere il proprio amore “in intimità, tra le mura di casa“. Sono parecchie poi, le risposte di coloro che credono che questa non sia altro che una strategia di marketing. Per citarne uno:

Ma per amor di Dio! Tutto un business

Nonostante questo, sono tante anche le reazioni positive, di chi non vede l’ora di scoprire il dietro le quinte di questo giorno speciale.

Certo, il paragone con Chiara Ferragni e Fedez è presto fatto, ma nessuno impedisce a Simona e Giovanni di guadagnare dal proprio matrimonio, anche se la scelta può apparire piuttosto opinabile. Speriamo solo che l’epilogo sia diverso da quello dei Ferragnez.