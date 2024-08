Ventura contesa tra Rai e Mediaset? Ecco la proposta di Pier Silvio

Simona Ventura pigliatutto. Dopo un periodo in cui di rado appariva in tv, ora la presentatrice sta vivendo una seconda giovinezza professionale ed è richiestissima da tutte le reti. Con Citofonare Rai 2 è tornata nel cuore degli italiani, grazie anche alla sua indimenticabile partecipazione a Ballando con Le Stelle. Insomma, la showgirl è attualmente una delle più in voga della nostra tv. Proprio per questo, oltre a Rai e Discovery, sembra che anche Mediaset voglia averla (di nuovo) tra i suoi volti.

Possiamo decisamente dirlo: è un periodo d’oro per Simona Ventura. La conduttrice è più raggiante che mai, reduce dal suo matrimonio da sogno con Giovanni Terzi e con una carriera che va a gonfie vele. A proposito di questo, sempre più opportunità professionali si presentano nel futuro della showgirl, tra cui una di cui sappiamo già qualcosa.

Si tratta del nuovo progetto di Rai 2 che la vedrà al timone. Come annunciato al termine della serata di presentazione dei palinsesti del Servizio Pubblico, il prossimo anno la conduttrice sarà alle prese con un format inedito in prima serata. Il prodotto è ancora da svelare e al momento sappiamo solo che si tratta di un adventure game (ve ne avevamo parlato qui).

Simona però, non la vediamo solo in Rai. Oltre a condurre Citofonare Rai 2 infatti, la presentatrice è ospite fissa di Che Tempo Che Fa, programma che ha inseguito anche dopo il passaggio dello stesso a Discovery. Così, siamo già a quota due contratti per la Ventura. A quanto pare però, in futuro potrebbe essercene un terzo.

A Mediaset vogliono Simona Ventura

A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo su Oggi. All’interno delle pagine del settimanale, il giornalista ha svelato che la showgirl romagnola sarebbe corteggiata da Mediaset. A quanto pare, Pier Silvio vorrebbe riavere con sé colei che è stata uno dei volti simbolo dell’emittente privata.

A quanto si apprende, Berlusconi JR. avrebbe grandi idee in serbo per la presentatrice. Stiamo parlando infatti, non di un semplice programma perso tra la marea di prodotti proposti da Mediaset, ma di un progetto sulla rete principale. In altre parole, un progetto che viene definito come “una sfida ambiziosa su Canale 5“.

Insomma, non sappiamo se tale trattativa tra la Ventura e Mediaset andrà davvero in porto, tenendo conto anche che, come è risaputo, Simona ha un contratto ben saldo con la Rai. Ciò che è certo però, è che con questa mossa, la conduttrice sarebbe sempre più vicina al titolo simbolico di “Regina della Tv”. Staremo a vedere.