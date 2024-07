Palinsesti Rai. Altra novità su Rai2 con Ventura al timone: i dettagli

Simona Ventura in questi giorni sta godendo della sua vita da neo-sposa, dopo il matrimonio con Giovanni Terzi dello scorso 6 luglio. Forse proprio per questo, ieri non era presente alla serata-evento di presentazione dell’offerta televisiva della Rai. Nonostante questo però, la conduttrice appare tra la rosa di talent che nella prossima stagione appariranno sul piccolo schermo del Servizio Pubblico. Di quali programmi sarà protagonista? Ovviamente, la presentatrice tornerà con Citofonare Rai 2, insieme all’amica e collega Paola Perego. Questo però, non è l’unico progetto in cantiere per il suo futuro lavorativo.

Nel corso dell’evento di presentazione dei Palinsesti Rai di ieri – andato in onda in diretta streaming su RaiPlay con la conduzione di Ema Stokholma e Fabrizio Biggio – molti dei protagonisti della prossima stagione televisiva del Servizio Pubblico hanno raccontato le trasmissioni di cui saranno al timone.

Tra questi ci sono stati tanti assenti: c’è chi non è stato riconfermato – prima tra tutti Serena Bortone, altri invece, nonostante appaiano nell’offerta della prossima stagione, hanno scelto di non essere presenti, in segno di protesta contro la cosiddetta “Telemeloni” (in particolare, Sigfrido Ranucci).

Fa parte dei “riconfermati ma assenti” anche Simona Ventura, che presumibilmente si sta godendo questo primo mese da sposina al fianco del suo Giovanni Terzi. Nonostante questo, la showgirl farà compagnia agli italiani anche nella nuova stagione televisiva, ma c’è una novità.

Il nuovo programma di Simona Ventura

Oltre a condurre un’altra stagione di Citofonare Rai 2, la presentatrice sarà al timone anche di un nuovo programma. La news è arrivata inaspettatamente proprio ieri. In chiusura della serata, Biggio ha rivelato che Simona Ventura condurrà uno show che riporterà in Rai un genere che manca da tempo.

Il progetto, a quanto pare, è ancora top secret, per questo non appare neanche nei fascicoli della programmazione resi noti ieri mattina.

E’ stato però anticipato che si tratta di un Adventure Game e che la messa in onda è prevista nel 2025. Probabilmente vedremo una Simona inedita, che racconterà il percorso dei protagonisti del format on the road.

Con questa nuova esperienza, la Ventura tornerà a condurre un programma in prima serata in solitario, dopo il mancato successo di Game of Games del 2021.

Inoltre, così come lei, anche la sua amica Paola Perego sembra avere un progetto in cantiere: sarà sempre una prima serata, di cui però non si sa ancora nulla.