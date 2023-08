Venier contro hater: “È ora che ti ritiri”. La risposta della conduttrice

La celebre conduttrice di Rai1, Mara Venier, si appresta a tornare al timone di un’altra stagione di Domenica In ma nel frattempo pensa a godersi gli ultimi giorni di vacanza insieme al marito, Nicola Carraro, e al nipotino Claudio. La conduttrice ha da poco lasciato Santo Domingo, dove è andata a far visita al suo amico di lunga data Jovanotti che si è recentemente infortunato, e attualmente si trova nuovamente in Italia, precisamente sulla costa toscana a Marina di Pietrasanta.

A informare i followers su Instagram del suo ritorno è stata la stessa conduttrice, che ha approfittato dell’occasione per postare una fotografia sul suo profilo social insieme al marito e al nipotino. Un’immagine che ha scatenato molti commenti ma tra i tanti positivi, è sbucato anche quello di un’hater che ha voluto così dare un “consiglio” alla conduttrice.

La risposta di Mara Venier alla hater

“Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l’inverno con lui? È ora che ti ritiri”, questo il commento a dir poco velenoso che la hater di turno ha tenuto a lasciare sotto al tenero post dell’amata conduttrice di casa Rai. Come se per coltivare un grande amore una persona (o forse solo una donna?) fosse costretta a lasciare il lavoro e dedicarsi anima e corpo solo al proprio partner.

Una frase che, giustamente e per molti motivi, ha fatto infuriare e non poco la stessa Venier che non ci ha più visto e ha risposto a tono alla sfacciata utente: “Senti Fatina cara… Perché non ti fai i ca**i tuoi… Fata turchina de sto ca**o!”. Una replica che a tanti ha ricordato la volta in cui anche Sabrina Ferilli rispose per le rime a un hater che in quella occasione si permise di rivolgerle un commento particolarmente volgare.

La storia d’amore tra Mara Venier e Nicola Carraro

Mara Venier e il marito Nicola si sono sposati il 28 giugno 2006 e alla cerimonia hanno partecipato molti volti noti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. I due non hanno mai fatto mistero della modalità con la quale si sono conosciuti, durante una cena e grazie ad Angelo Rizzoli ovvero il cugino di Carraro, e hanno sempre parlato della loro storia d’amore con molta tranquillità e trasparenza.

Lo stesso produttore cinematografico ha più volte raccontato nel corso degli anni un simpatico aneddoto legato al suo primo incontro con Mara Venier: “Mio cugino Angelo e sua moglie avevano organizzato una cena a quattro a Forte dei Marmi. All’epoca, Mara era all’apice del successo.Quando la vidi, mi ricordai che anni prima Jerry Calà mi aveva detto che sapeva cucinare bene pasta e fagioli. Così glielo dissi. Mi guardò malissimo e le restai antipatico per il resto della serata. Alla fine, ci siamo sposati“.