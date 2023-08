Mara Venier da Jovanotti: l’intervento di Antonacci fa il pieno di like

Mara Venier, in vacanza nella Repubblica Dominicana, ha fatto visita all’infortunato Jovanotti. Apprezzamento per il commento di Antonacci.

L’infortunato Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, recentemente vittima di un incidente in bici dove ha riportato una frattura scomposta alla clavicola e una frattura al femore in tre punti, ha ricevuto la visita di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In sta infatti trascorrendo un periodo di vacanza nella Repubblica Dominicana, dove il marito Nicola Carraro ha una casa.

Mara Venier incontra Jovanotti: grande supporto dei vip

Per celebrare la visita a Jovanotti, Mara Venier ha voluto condividere il momento sui social, attraverso un post Instagram. “Dajeeeee grande Lorenzo” recita la descrizione sotto la foto che ritrae Lorenzo sulla sedia a rotelle mentre abbraccia Mara. Nei commenti, molti vip hanno espresso il loro supporto. “La Zia non ci lascia mai Soli” è stato il commento molto apprezzato di Biagio Antonacci, che nel giro di pochi minuti ha avuto centinaia di like. “Belli che siete! Un bacio da Christian” è stato il saluto di Christian De Sica. “Bellii” ha commentato Elettra Lamborghini. Breve ma simbolica Pamela Prati, che ha reagito al post con due cuori.

In una recente diretta Facebook, Jovanotti si era detto fiducioso di poter tornare a calcare il palco tra cinque mesi, Diversamente rimanderà il Jova Beach previsto per la prossima estate. “Ci vorrà un po’ di tempo, ci vorrà qualche mese, facciamo cinque, per recuperare le funzioni al 100 per 100” ha spiegato il cantante in merito al recupero, che lo terrà fuori dalle scene ancora per un po’. L’obiettivo è essere pronti per gennaio, anche se al momento non ci sono certezze: “Se non dovessi essere al 100% ve lo dico e rimandiamo. Però non credo, ce la possiamo fare“.

Jovanotti, il brutto infortunio: cosa era successo

Jovanotti, come detto, è reduce da un brutto incidente. In vacanza a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, il cantante aveva deciso di compiere un giro in bici in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, quando la caduta improvvisa lo portò a fratturarsi clavicola e femore. Il cantante aveva dato la notizia condividendo su TikTok un primo video subito dopo l’infortunio, dove lo si vedeva sdraiato in mezzo alla strada mentre veniva soccorso.

Il cantante aveva raccontato la vicenda con ironia e sportività, pur dichiarando di non sapere cosa si fosse rotto. Un successivo video in ospedale aveva portato risposte su quanto accaduto. Jovanotti aveva confessato di essersi fratturato clavicola e femore. Il cantante ha raccontato nel dettaglio cosa era successo dopo l’incidente, elogiando anche il comportamento dei dominicani, che lo avevano assistito subito dopo l’incidente. Per il rientro in Italia, come spiegato dallo stesso Jovanotti, bisognerà aspettare. Il rischio di trombosi è ancora troppo alto per prendere un aereo ed è necessario che si ristabilisca prima la circolazione sanguigna.