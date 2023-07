Jovanotti, pauroso incidente in bici: riportati gravi danni

Paura per Jovanotti: mentre si trovava in vacanza in Repubblica Dominicana, il cantante è caduto dalla bici

Brutte notizie per Jovanotti. Il cantante, al momento, si trova a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana, dove è stato ospitato da un amico per una vacanza di circa 15 giorni. E, per iniziare la giornata, aveva deciso di fare un giro rigeneratore in bici in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero quando, improvvisamente, è caduto fratturandosi la clavicola e il femore. A diffondere la notizia è stato lo stesso Lorenzo Cherubini (questo il suo vero nome) sui suoi social.

La voce di “A te” ha prima condiviso un video su TikTok subito dopo l’infortunio, in cui si può vedere lui sdraiato su un lettino in mezzo alla strada, mentre veniva soccorso da quelli che si presumono essere dei paramedici del posto. In quel momento, Jovanotti non aveva ancora idea di cosa si fosse rotto, ma dichiarava già di non potere alzarsi e stare in piedi. Nonostante l’incidente fosse appena avvenuto, il cantante ha raccontato tutta la vicenda con il sorriso e con ironia e sportività.

Incidente per Jovanotti: clavicola e femore rotti

Dopodiché, è arrivato il video direttamente dall’ospedale, nel quale Jovanotti ha spiegato nel dettaglio cosa gli fosse successo. “Ho rotto la clavicola e il femore in tre punti, fa un male bestiale però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani forse mi operano”, ha detto sul suo profilo TikTok. L’artista ha poi consultato anche il suo dottore in Romagna, che lo ha assicurato che si tratta di un’operazione molto comune, il che lo ha rassicurato. Sicuramente dovrà passare un po’ di tempo prima di un recupero totale, però fortunatamente è una situazione superabile.

Infine, il cantante ha anche elogiato il comportamento dei dominicani che lo hanno assistito dopo l’incidente, spendendo delle bellissima parole di gratitudine per loro. Jovanotti ha raccontato di essere stato anche aiutato da una signora che si trovava lì, che gli ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. “Ora mi portano in camera, oggi mi faranno un po’ di analgesici e spero domani di operarmi e poi mi riposo per un po’., prima di rimettermi in moto. Mi fa male tutto, che dolore il trasporto in ambulanza, ho pensato che sarei svenuto. Ma c’è di peggio dai, sono a posto”, ha poi raccontato.

Jovanotti: la passione per la bici

Certo è che, per almeno un po’ di tempo, Jovanotti dovrà rinunciare alla grande passione che nutre per il ciclismo. Cherubini, infatti, è diventato un vero e proprio veterano della bici negli ultimi tre anni, tanto da essere stato anche protagonista di due serie di documentari on the road prodotti da Rai Play, nei quali gira in bici in alcune zone dell’America del sud. Il primo uscì nel 2020, mentre l’ultimo, “Aracataca”, è stato rilasciato nei mesi scorsi.