‘Non voglio cambiare il pianeta’: Jovanotti, visualizzazioni boom su RaiPlay

‘Non voglio cambiare il pianeta’, Jovanotti parte con il turbo su RaiPlay: è boom di visualizzazioni. Viale Mazzini festeggia, i dati del primo giorno di messa in onda

RaiPlay fa il pieno con Jovanotti. Il suo docu-trip “Non voglio cambiare pianeta”, suddiviso in sedici puntate e disponibile da ieri 24 aprile 2020, ha già raggiunto quasi un milione di visualizzazioni. Nella giornata del lancio, il prodotto audiovisivo è stato guardato nella sola fascia serale (dalle 21 alle 24) da 700mila utenti. Un vero e proprio boom, che da un lato premia la scelta coraggiosa della Rai di dare spazio a un’opera sui generis e innovativa, dall’altro il rapper e la sua passione per i viaggi sui pedali. A dare conto dei risultati eccellenti è stato lo stesso servizio pubblico che ha citato i dati forniti da Analytics e WebTrekk.

“Straordinario debutto per ‘Non Voglio Cambiare Pianeta su RaiPlay'”: la Rai festeggia l’avvio eccellente di Jovanotti sulla piattaforma web

“Straordinario debutto per Non Voglio Cambiare Pianeta su RaiPlay: sfiorato il milione di visualizzazioni nel primo giorno”, recita la nota della Rai che aggiunge: ”Il docutrip in sedici puntate realizzato da Lorenzo Jovanotti per raccontare il suo viaggio in bicicletta tra Cile e Argentina, ha realizzato su RaiPlay, la piattaforma digitale RAI che lo ospita in esclusiva, quasi un milione di visualizzazioni nella giornata del lancio, di cui il 70% dalle 21 alle 24 di ieri (circa 700 mila visualizzazioni)”. “Si tratta – prosegue il comunicato stampa di Viale Mazzini – di un risultato veramente straordinario e che testimonia il gradimento del pubblico. Scegliendo NVCP gli spettatori hanno premiato RaiPlay e Lorenzo Jovanotti nella scelta di offrire un contenuto innovativo in un momento così particolare.”

Jovanotti, non solo “Non voglio cambiare il pianeta”: il pressing di Fiorello per portarlo al prossimo Sanremo

Jovanotti, nelle scorse ore, oltre che per il docu-trip ‘Non voglio cambiare il pianeta’, è salito alla ribalta della cronaca che riguarda il piccolo schermo per via di una sua possibile partecipazione al prossimo Festiva di Sanremo. Febbraio 2021 è lontano, ma l’amico Fiorello ha già iniziato il simpatico pressing per portarlo, da protagonista, sul palco dell’Ariston.