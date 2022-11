Ferilli, hater: “Brava solo ad allargare le gambe”. L’ira di Sabrina

Sabrina Ferilli non è certo donna che non le manda a dire quando qualcuno esagera, sia che si trovi davanti alle telecamere sia che si trovi sulla piazza social. E infatti nelle scorse ore, dopo che un hater l’ha attaccata con un commento tanto orribile quanto volgare, ha replicato per le rime, senza fare sconti. Qualche bontempone su Instagram ha ben pensato di spararla grossa, rifilando al volto di Tu Si Que Vales una battuta da bar, maschilista e oscena.

“Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande”, il commento dell’hater. La Ferilli, non appena ha adocchiato siffatta cafoneria non ha esitato a mettersi alla tastiera e a controreplicare. “Grazie. Ho imparato da tua madre”, ha tuonato la romana perché, per dirla alla maniera capitolina, ‘Quando ce vo, ce vo’. Hater steso, adios!

Haters contro vip, come reagiscono le personalità celebri agli attacchi in rete: c’è chi ignora e chi passa al contrattacco

Sui social bellezza i personaggi pubblici vengono spesso presi di mira da ‘odiatori’ seriali e squinternati. C’è chi come la Ferilli decide di affrontarli di petto, senza fare sconti, e chi invece opta per la via del silenzio oppure semplicemente sceglie di ignorare. Ad esempio Barbara d’Urso, in una intervista rilasciata di recente, quando le è stato chiesto in che modo reagisca ai commenti denigratori indirizzati in rete nei suoi confronti, ha spiegato che li ignora. Facile! In particolare la conduttrice campana ha detto che da tempo non si prende nemmeno la briga di leggere ciò che viene scritto sotto ai suoi profili social.

Altro donna che spesso non digerisce le esternazioni degli haters è l’attrice Laura Chiatti, la quale in più frangenti e senza usare mezzi termini si è scagliata contro chi l’ha criticata. Lo stesso vale per la conduttrice e showgirl Elena Santarelli. Anche lei in diverse occasioni ha ingaggiato dei roventi botta e risposta con gli ‘odiatori’ seriali. E come non citare Chiara Ferragni che, per le sue secche stroncature verso chi sparge odio, ha pure ispirato diverse pagine Instagram che riportano appunto le sue ferree prese di posizione.