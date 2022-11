Barbara d’Urso, a 65 anni, non ha assolutamente intenzione di smettere di sperimentare. Dopo essersi impegnata in tv, al cinema e in teatro, la conduttrice partenopea è pronta per una nuova sfida: sarà protagonista di un podcast. Il progetto si chiama “Amiche mie” ed è stato ideato, oltreché condotto, dalla stessa d’Urso. Di che cosa trattano i contenuti e dove saranno fruibili? Il prodotto è stato realizzato in collaborazione con Alfemminile. Per quel che riguarda gli argomenti, la timoniera di Pomeriggio Cinque ha raccontato le tappe più significative della sua vita attraverso le voci delle sue amiche più care. Il podcast è stato organizzato in 6 puntate.

A breve il lancio del podcast, già pronta la nuova tournée teatrale, di recente l’approdo sul metaverso con il Metadurso. A Barbara non passa manco per la mente l’idea di riposarsi. “Il Metadurso (uno spazio virtuale nel metaverso, [n.d.r.]) è stato un grande successo: più di diecimila persone si sono collegate da tutte le parti del mondo – ha spiegato la conduttrice in forza a Mediaset in una intervista rilasciata ad Alfemminile -. Il teatro mi era mancato moltissimo ma facendo quattro programmi a settimana era impossibile per me recitare: per il momento ne faccio uno, Pomeriggio 5, che va in onda tutti i giorni da 15 anni sotto la testata giornalistica Videonews, che amo moltissimo, ed è un fiore all’occhiello sia per Mediaset che per me”.

Capitolo progetto “Amiche mie”. “È nata due estati fa, nella mia casa in campagna, in modo molto naturale – ha narrato la d’Urso -. Parlando di podcast con vari amici, Angelica – la protagonista delle prime due puntate – ha proposto di fare qualcosa “che raccontasse davvero l’amicizia”. Poi abbiamo lavorato qualche mese ai testi, alla produzione e a come raccontare quel tema. Mi è venuto subito in mente che le mie amiche sarebbero state le protagoniste migliori”.

Nel podcast Barbara preferisce usare il soprannome con la quale la chiamano gli amici ‘veri’, vale a dire “Carmelita”. Un ulteriore indizio sull’intimità del racconto. Una notizia, visto che da sempre la d’Urso circa la sua vita privata è più che riservata. Alfemminile le ha domandato il perché ora abbia deciso di svelare qualcosa in più del suo mondo personale. Questa la risposta:

“Semplicemente, arriva un punto nella vita in cui decidi di condividere alcuni momenti personali nei quali le persone che mi seguono potrebbero ritrovarsi. In Amiche Mie chiacchiero con le mie migliori amiche di tutto quello che ci è successo, dai ricordi piacevoli alle cose meno piacevoli. Sembra una frase banale ma secondo me è molto vera: i fidanzati e i mariti vanno e vengono, come sentirete anche nel podcast, mentre le amiche e gli amici – perché io credo nell’amicizia tra uomo e donna – ci sono sempre. Ti stanno vicini in tutti i momenti più importanti della vita”.

Spazio poi ai momenti più importanti della sua vita, tra cui ci sono i suoi debutti in teatro, al cinema, nei musical e in televisione. La cosa che però ha priorità su qualsiasi faccenda privata o professionale sono i suoi frutti d’amore:

“Ma la cosa più importante della mia vita sono i miei figli. Mi sono separata quando avevano 5 e 7 anni e crescerli da sola è stata una sfida. Poi sono importanti anche le cose brutte che mi sono capitate: dalle separazioni, di cui parlo nel podcast, ai tradimenti. Cose tremende che ti restano addosso tutta la vita, cose ordinarie che tutti possiamo aver provato”.

Barbara d’Urso, porte chiuse a Mediaset: nessun nuovo programma in vista

Per quanto concerne nuovi programmi tv, a Mediaset pare che non ci sia intenzione di cucire nuovi progetti addosso alla presentatrice napoletana. Nei giorni scorsi il numero uno di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, ha dato delle indicazioni sui palinsesti invernali e primaverili del Biscione. Oltre a Pomeriggio Cinque, nessuna trasmissione in vista per ‘Carmelita’.