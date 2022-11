Ascolti tv ieri: Conti schianta Zalone, Matano ribalta Barbara d’Urso

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 11 novembre 2022

Carlo Conti vola con la finale di Tale e Quale Show (Rai Uno) che ha convinto oltre 4.4 milioni di utenti, facendo registrare uno share del 28.1%. Numeri entusiasmanti. Addirittura più che doppiato Quo Vado (Canale Cinque): il film di Checco Zalone non ha brillato e ha raccolto quasi 2.1 milioni di spettatori (11.8%). Ottimo risultato invece per Fratelli di Crozza (Nove), che ha strappato risate a 1.3 milioni di persone (6.8%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 11 novembre 2022:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 4.454.000 spettatori e il 28.1% di share;

Canale 5 – Quo vado: 2.094.000 spettatori e l’11.8% di share;

Rai Due – Italia-Spagna valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket: 594.000 spettatori e il 3.2% di share;

Italia 1 – Shooter: 1.065.000 spettatori e il 6.2% di share;

Rai Tre – Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella: 400.000 spettatori e il 2.2% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.068.000 spettatori e il 7.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 747.000 spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – MasterChef Italia: 421.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.299.000 spettatori e il 6.8% di share.

Ascolti tv venerdì 11 novembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da 4.567.000 spettatori (22.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.036.000 spettatori (15.2%);

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.062.000 spettatori (22.6%) nella prima parte e ne ha avuti 4.094.000 (25.4%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha registrato spettatori 2.420.000 (18.5%) nella prima parte e ne ha avuti 3.437.000 (21.8%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.033.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.047.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.514.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.701.000 spettatori (8.4%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.635.000 spettatori (8.1%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 150.000 spettatori (1%).

Ascolti tv venerdì 11 novembre 2022: il pomeriggio

Alberto Matano, al timone de La Vita in Diretta, ‘ribalta’ nuovamente Barbara d’Urso, alla conduzione di Pomeriggio 5. Oltre 5% di differenza di share e circa 600mila spettatori in più per il talk proposto da Rai Uno.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.428.000 spettatori (14.7%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha intrattenuto 1.755.000 spettatori (20.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.287.000 spettatori (21.4%);

Rai Due: Bella – Ma’ ha avuto 385.000 spettatori (4.5%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.417.000 spettatori (19.8%);

Canale 5: Una vita ha raccolto 2.193.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.573.000 spettatori (26.7%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.550.000 spettatori (18.2%), quello di Amici ne ha avuti 1.755.000 (20.9%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.300.000 spettatori (15%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.664.000 spettatori (15.4%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 11 novembre 2022