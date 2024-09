Venezia 2024, Giulia Salemi strega col pancione: web in tilt

In questi giorni si sta svolgendo uno degli eventi più attesi dell’anno: l’ottantunesima Mostra del Cinema di Venezia. Nel capoluogo veneto sono arrivate le più grandi star del cinema e della televisione, pronte a sfilare sul tappeto rosso e a presentare i loro progetti. Non solo, come ogni anno, sono presenti anche diversi personaggi dello spettacolo e influencer, chiamati per sponsorizzare abiti o prodotti beauty. Fino ad ora, è stato possibile vedere celebrità del calibro di Angelina Jolie, Cate Blanchett, Monica Bellucci, Tim Burton, Pierfrancesco Favino e molti altri. Oggi, 1 settembre, invece, è stato il turno di attori come Brad Pitt, George Clooney, Eva Green, Vittoria Puccini e Asia Argento.

Nel mondo degli influencer, Giulia Salemi ha sicuramente rubato la scena. La conduttrice italo-persiana è arrivata a Venezia ieri, 31 agosto, indossando un outfit in stile “scolaretta” con una camicia annodata in vita e aperta sul décolleté, abbinata a una gonna blu a pieghe. Tuttavia, è stato il suo look per il tappeto rosso, sfilato poche ore fa, a conquistare davvero il web. Sebbene la Salemi partecipi al Festival da anni, quest’anno è particolarmente speciale poiché è in dolce attesa del suo primo figlio, frutto della sua relazione con Pierpaolo Pretelli. A tal proposito, il vestito scelto per l’occasione ha esaltato splendidamente il suo bellissimo pancione.

giulia stupenda con quel pancione 🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/hLGEpc27l2 — m 👹 (@itsmc17) September 1, 2024

L’ex opinionista social del Grande Fratello Vip ha scelto un abito lungo e aderente, completamente bianco, con la schiena scoperta. Giulia ha completato il look con i capelli sciolti e lunghissimi e ha optato per gioielli semplici ma eleganti. Insomma, una mise realmente perfetta, che ha messo perfettamente in risalto le curve della sua gravidanza.

La Salemi è apparsa più radiosa che mai, emettendo una luce particolare che sembra essere accentuata anche dall’arrivo del suo bebè. I social sono andati letteralmente in tilt dopo aver visto il look dell’ex vippona, approvando entusiasticamente la sua scelta e sommergendola di complimenti. Per il pubblico del web, sembra che sia lei l’eletta a essere considerata “la più bella” del Festival di Venezia quest’anno.

Infine, non è passata inosservata l’assenza del compagno Pierpaolo Pretelli, che molti si aspettavano di vedere al suo fianco, soprattutto considerando la gravidanza di Giulia. Non è chiaro il motivo per cui l’ex velino non abbia potuto partecipare quest’anno, anche se alcuni fan ipotizzano che avesse impegni lavorativi.