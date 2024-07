Giulia Salemi incinta: sesso del bebè svelato, i nonni nulla sapevano

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato di aspettare un bebè nelle scorse ore. Tramite un post Instagram hanno ufficializzato la dolce attesa, spiegando di aver desiderato e cercato il frutto d’amore e di credere di averlo concepito dopo aver compreso di aver raggiunto una solida maturità nella relazione sentimentale. Nessun altro dettaglio hanno svelato. Ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica a dichiarare il sesso della creatura, assicurando di avere la certezza che i due influencer accoglieranno un maschietto. Al momento i diretti interessati non hanno commentato lo ‘spiffero’. Rosica ha spiegato di aver voluto divulgare la notizia in quanto sarebbe al corrente che la coppia starebbe cercando di “vendere l’esclusiva in tv”.

Sono poi emersi altri retroscena curiosi in merito alla gravidanza. Dai commenti social delle persone vicine ai futuri genitori, si è capito che la dolce attesa sarebbe stata tenuta segretissima. Da quanto trapelato sembra che i suoceri della Salemi nonché futuri nonni paterni non ne sapessero nulla prima dell’annuncio su Instagram. Infatti la madre di Pretelli, la signora Margherita Velardi, sui social, ha così scritto: “Augurissimi a mamma Giulia e a papà Pierpaolo. Pensare che siete stati qua e non ci siamo accorti di nulla”. Una rivelazione che pare proprio confermare che nemmeno i genitori dell’ex velino di Striscia la Notizia erano stati messi al corrente del fatto che la Salemi avesse saputo di essere rimasta incinta.

Il commento di Ariadna Romero accende la polemica

Anche Ariadna Romero, ex compagna di Pretelli (i due ex hanno un figlio di nome Leonardo), sembra che non ne sapesse nulla. La modella cubana ha infatti commentato in questo modo la notizia: “Che notizia meravigliosa. L’ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina“.

Quanto scritto dalla showgirl ha innescato una polemica tra gli utenti su Instagram. Alcuni hanno sostenuto che è evidente che anche la Romero abbia saputo della gravidanza della Salemi dai social e che non avrebbe dovuto essere lei a dire a Leonardo dell’arrivo di un fratellino o sorellina, bensì papà Pierpaolo. Altri internauti hanno invitato a non fare polemiche e a non spingersi in congetture senza sapere di preciso in che modo sono andate le cose a livello comunicativo all’interno delle famiglie dei due futuri genitori.