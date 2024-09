Venezia 2024, Clooney e Pitt incantano il red carpet! I look di oggi

Il Lido di Venezia si trasforma ancora oggi nella Walk Of Fame di Hollywood! Quante star internazionali hanno sfilato anche oggi nel red carpet! Noi di Gossip E TV vogliamo svelarvi ogni giorno quali sono stati i nostri look preferiti e quelli che ci hanno fatto dire ”No, non ci siamo”.

Iniziamo subito con un disastro tranquillamente evitabile!

Eva Green

Dopo il bellissimo e per nulla scaramantico abito viola sfoggiato all’arrivo ieri sera, Eva Green ha poi sfilato con un Armani Privé nero. Tra i lustrini che ricordano la Hollywood dei tempi d’oro, è passato un po’ in sordina un disastro che i più attenti, presenti al red carpet, hanno notato subito. L’abito era talmente stretto che la povera Eva Green non riusciva neanche a camminare. Appena si è trovata davanti agli scalini le è visibilmente mancato il fiato e per aiutarla a camminare sono dovuti arrivare in soccorso i colleghi a prenderla sotto le braccia. Pure l’attrice stessa ha scherzato su Instagram, mostrandosi tra le braccia del suo assistente pur di non scendere le scale a piedi! Che dire, il voto sarebbe stato un 8.5, sia per la scelta del trucco che per il contrasto tra il nero dell’abito e l’azzurro dei gioielli abbinati. Peccato per la taglia sbagliata!

George Clooney e Brad Pitt: i divi tornano a Venezia

Il duo d’oro di Hollywood è tornato a incantare il lido di Venezia. Brad Pitt e George Clooney sono sbarcati per presentare il film Wolfs-Lupi Solitari, e lo hanno fatto nel modo più sfavillante possibile. Entrambi ormai sono di casa a Venezia, ma era dai tempi di Burn After Reading (ben 16 anni fa) che i due non sfilavano insieme! Al fianco di George non poteva ovviamente mancare Amal, radiosa in giallo e bianco, mentre lui ha sfoggiato un classico ed elegante completo grigio. Sempre bellissimi e sorridenti insieme, sono una delle coppie più amate e raffinate del cinema. Impegnati anche nel sociale e nella politica, Clooney e Alamuddin hanno conquistato il cuore di tutti anche a Venezia. Voto: 9 per l’eleganza classica di entrambi!

Brad Pitt ha voluto mettere le cose in chiaro al suo arrivo a Venezia. Chiuso il capitolo Angelina Jolie nel peggiore dei modi possibili, con i figli che hanno deciso di togliersi il suo cognome, Pitt ricomincia da zero. Con lui c’è la nuova compagna, la designer Ines De Ramon. Brad ha optato per un look da principe azzurro, un completo color cielo che ben si abbina ai capelli biondi e all’abbronzatura. Voto? Un bell’8 ci sta!

Oggi sono in oltre in arrivo delle bellezze tutte nostrane: Laura Chiatti, Vittoria Puccini e Asia Argento sono tra le attrici che daranno lustro ai Filming Italy Venice Awards!