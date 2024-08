Pagelle look Festival di Venezia, oggi 31 agosto: tutti pazzi per lui!

Continua il nostro appuntamento con le pagelle per i look del Festival di Venezia 2024. Anche oggi sabato 31 agosto ci sono stati tanti top e flop e come al solito giudicheremo ogni look senza peli sulla lingua. Questa giornata è toccata al film italiano “Campo di battaglia”, del regista Gianni Amelio. Per l’occasione ha sfilato sul red carpet anche l’attore Alessandro Borghi, vediamo se è stato promosso o bocciato per il look. Partiamo con gli outfit più discussi e come di consueto, con i nostri voti senza sconti di pena!

Eva Green

La splendida Eva Green si è presentata al terzo giorno di red carpet con uno splendido abito viola che ne esalta l’incarnato pallidissimo. Impeccabile la pettinatura con la riga di lato, che conferisce dolcezza al suo sguardo profondo. Scelta azzeccata quella delle spalline futuristiche che slanciano la figura. Piccola critica? Le scarpe. Con il nero non si sbaglia mai, ma avrebbe potuto osare di più con un sandalo gioiello per dare luce all’abito monotono. Voto 8.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Tante sono state le coppie che hanno sfilato quest’anno, e Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non sono stati da meno. Di certo sono andati sul sicuro: lei con un total black in strass e uno chignon intrecciato, lui uno smoking con tanto di papillon. Tutto giusto e adatto al contesto, ma Cecilia poteva regalarci una nota più ricercata. Voto 7.

Emily Ratajkowski

Anche Emily Ratajkowski ha sfilato oggi 31 agosto 2024 sul red carpet del Festival di Venezia 81. La supermodella si è presentata in un abito drappeggiato color verde limone, con una scollatura profonda e un tessuto velato sul seno a mo’ di “vedo non vedo”. Un abito che potremmo definire “svogliato”, proprio come la sua espressione per tutto il tempo sul famoso tappeto rosso. L’abito risale a una sfilata Gucci 2004 e Emily lo porta benissimo, ma forse non era l’occasione adatta. Il colore la spegne e i capelli mortificano la figura. Insomma, tutto sotto tono. Voto 5. Da lei ci aspettavamo di più.

Alessandro Borghi

Difficile che Alessandro Borghi sbagli un colpo, sia al cinema che nei look. Sempre elegantissimo, anche stavolta si è presentato in modo raffinato con una camicia azzurra e un completo scuro dal fitting perfetto. Anche all’arrivo al lido ha incantato tutti con una chemisè in macramè e giacca e pantaloni color avorio. Del resto, la giornata è stata dedicata a lui e al film di Gianni Amelio a cui ha preso parte. Voto 10.