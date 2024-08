Festival Venezia 2024, pagelle look giorno 2: bellezze e un disastro

Dal 28 agosto al 7 settembre 2024 si tiene il celebre Festival di Venezia, la mostra del cinema che non celebra solo la settima arte, ma anche la moda. Dopo una prima serata tutta dedicata a Tim Burton con Beetlejuice Beetlejuice, ieri sera è stato il turno di una delle attrici più amate del mondo, la bellissima Angelina Jolie, che ha interpretato Maria Callas nella pellicola “Maria“, celebrando la vita della cantante guidata dal regista Pablo Larraìn.

Durante la seconda serata di Venezia 81 i look sono stati tanti e come sempre hanno fatto discutere, dividendo i fan tra chi ha apprezzato certe scelte stilistiche e chi invece, è rimasto deluso. Curiosi di scoprire i voti della seconda serata? Sul red carpet hanno sfilato moltissime star, tra cui Eva Herzigova e Miriam Leone, ma anche Alessandro Preziosi e tanti altri. Passiamo quindi alle nostre pagelle per i look del Festival di Venezia 2024, ma attenzione, stavolta non avremo pietà!

Angelina Jolie

Cominciamo dalla più chiacchierata della sera del 29 agosto 2024. Al Festival di Venezia è arrivata Angelina Jolie in una versione tutta nuova. A colpire tutti è stato il nuovo colore dei capelli, che da mori sono passati ad un biondo freddo. L’ex moglie di Brad Pitt è apparsa in un abito color crema, stretto sui fianchi e decorato con una finta pelliccia che le copre le spalle. A completare il look un rossetto rosso perfettamente abbinato alla manicure.

I capelli – visibilmente rovinati dalla decolorazione – portati solo su un lato scoprendo la spalla destra. Voto? Qui è difficile. Sull’abito niente da dire, le sue forme si adattano benissimo al tessuto che tende a sottolineare le curve. Forse poteva evitare la pelliccia per alleggerire la parte superiore, ma gliela passiamo. Bocciatissimi make-up e capelli: i suoi occhi sono completamente scomparsi dietro al biondo e al rossetto, che risalta troppo rispetto alla sua carnagione e le fa sparire il viso. Che dire, un 7 e mezzo per l’abito da dea.

Eva Herzigova

La supermodel Eva Herzigova si è presentata sul red carpet con un look che ci riporta a due reference principali: metà Xena principessa guerriera e Laguna Blu, il celebre film anni ’80 con Brooke Shields e Christopher Atkins. Eva ha sfilato con una tuta aderente firmata Etro dalle fantasie etniche, avvolta da una fascia nera che copre il seno, la pancia e i fianchi, mentre la schiena resta scoperta disegnando un body sgambato. Approvatissima la capigliatura leonina, con quel biondo vaporoso che le incornicia perfettamente il viso squadrato. Di certo un look non da tutti e completamente inaspettato. Poteva fare di più? Forse sì, ma gli accessori color oro hanno valorizzato il tutto aggiungendo un punto luce incredibile all’outfit. Voto 9.

Sveva Alviti

Va bene che sei la madrina della festa e sei felice per questo ruolo di prestigio, però non è obbligatorio vestirsi con un banale fucsia e un tessuto voulant per spiccare sul red carpet. A Venezia 81 l’attrice e modella si è presentata con un abito in chiffon di Alberta Ferretti, i capelli raccolti in uno chignon ingellato, orecchini bianchi e un rossetto rosso. Che dire, viva la banalità! L’abito non risulta per nulla elegante, con uno scollo vertiginoso a linea spezzata. Tutto sbagliato: mancano gli accessori nella parte sopra, i capelli dovevano restare sciolti per riequilibrare l’outfit e il colore è da mani sugli occhi: poteva optare per una tonalità più sobria e adatta alla sua carnagione, risultando meno prevedibile. Voto 6.

Miriam Leone

Bellezza italiana per eccellenza, Miriam Leone si è presentata sul red carpet con un abito apparentemente semplice ma complesso nella sua fattura. Un tubino nero con uno spacco altissimo che le lascia scoperta la coscia destra. Niente fronzoli sul petto, taglio minimal e un sandalo nero alto che valorizza il dress dalle forme stilizzate. Tocco magico? I guanti pieni di strass e paillette nere, che sembrano creare una pioggia di pietruzze che danno movimento all’abito. Perfetto anche il collier argento e i capelli raccolti con la riga in mezzo per riprendere le linee del vestito. Miriam Leone merita un punteggio alto: Voto 10.

Alessandro Preziosi

Per la quota maschile abbiamo il bellissimo attore di Elisa di Rivombrosa, Alessandro Preziosi, che si è presentato sul red carpet con un total white che non si può vedere. L’avevamo detto che saremmo stati senza pietà, vero? Benissimo le forme comode, richiamo alla moda giapponese, ma Alessandro non è per nulla valorizzato da questo stile, troppo ingombrante per la sua statura. Bocciatissimi i mocassini marroni, che non si vedono più nemmeno nelle peggiori sfilate dell’Arkansas. Bene il look dei capelli spettinati, con un baffo brizzolato che rende il tutto un po’ più interessante. Voto 6.