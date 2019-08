Velvet Collection 2, cancellata la serie spagnola su Rai1: ecco perché

Velvet Collection 2 cancellato: la serie spagnola non va più in onda su Rai1

Brutte notizie per i fan di Velvet Collection 2. La seconda stagione dello spin off della fortunata seri tv Velvet non andrà più in onda su Raiuno. Dopo i bassi ascolti registrati dalla prima puntata, trasmessa lo scorso martedì (6 agosto 2019), il primo canale ha deciso di sospendere la messa in onda, almeno per il momento. Uscita sconfitta dallo scontro con la serie austriaca Spirito Libero su Canale 5, il primo episodio del serial spagnolo con protagonista l’attrice Marta Hazas è stato seguito solamente da 1.425.000 telespettatori per uno share dell’8.8%. Per questi motivi martedì prossimo non verrà trasmesso il secondo episodio.

Lorella Cuccarini con Grand Tour al posto di Velvet Collection 2

La trasmissione di Velvet Collection 2 è stata momentaneamente sospesa. Al posto della serie tv, la prossima settimana su Raiuno andrà invece in onda Grand Tour condotto da Lorella Cuccarini con Giuseppe Calabrese e Angelo Mellone. Dopo il buon riscontro della prima puntata, il programma itinerante alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze italiane risulta essere in palinsesto per martedì 13 agosto, al posto di Velvet Collection. Saltato l’appuntamento di ieri (venerdì 9 agosto) a causa dello speciale del Tg1 sulla crisi di governo, il Grand Tour di Linea Verde potrebbe quindi bissare e andare in onda in due giorni diversi, sempre in prima serata.

Velvet Collection 2 verrà trasmesso di nuovo?

Prima di Grand Tour, la serie era già stata sostituita dal film Un Paese Quasi Perfetto prima del nuovo cambio di palinsesto. E questo prova la sospensione certa. Secondo quanto riportato da DavideMaggio.it, infatti, le avventure di Clara e degli altri protagonisti della prestigiosa casa di moda al momento non saranno trasmesse nemmeno da Rai Premium e non si conosce ancora se Velvet Collection 2, di cui vi abbiamo svelato la trama, avrà spazio su altre reti o almeno su RaiPlay.