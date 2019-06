Velvet Collection su Rai 1: trama e quando va in onda

Velvet Collection: la serie spagnola torna su Rai 1. Tutti i protagonisti e la trama

Velvet Collection: la galleria di moda più famosa di Spagna tornerà presto su Rai 1. La seconda stagione dello spin off della fortunata serie Velvet con protagonisti Ana e Alberto, arriva ad allietare le giornate afose degli italiani per la seconda volta, come è successo anche lo scorso anno. Secondo i palinsesti televisivi, lo spin off della serie iberica arriverà sulla rete ammiraglia della Rai a partire dal 13 agosto fino ad arrivare al 4 settembre, quando ci sarà il gran finale di stagione. I nuovi episodi sono stati registrati in Spagna lo scorso anno, quando nel mese di marzo quelli del cast avevano annunciato di stare di nuovo sul set per occuparsi delle nuove puntate che fanno parte di questa seconda stagione. Ma cosa succederà? Tanti i colpi di scena promessi dal cast.

Velvet Collection: la trama della seconda stagione

Dopo le peripezie della prima stagione, cosa succederà ai protagonisti nei nuovi episodi? La seconda stagione dovrebbe raccontare di una nuova commissione che arriverà alla casa di moda (divenuta un punto di riferimento per la moda a Barcellona) per un importante evento, quello per l’incoronazione di Farah Diba, regina dell’Iran. L’intera compagnia è entusiasta per questo nuovo lavoro ma tutti i personaggi dovranno avere a che fare con l’ambasciatore iraniano, un uomo disonesto, disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi. Inoltre cosa succederà con Patricia e Mateo, entrambi erano tornati a Barcellona a sorpresa. Mentre Patricia ha fatto il suo ritorno dopo un viaggio in Inda, Mateo era arrivato con un mazzo di rose per Rita. E proprio mentre lei è a cena con Sergio. I nuovi episodi riprenderanno da questo finale?

Velvet Collection cast: tutti gli attori della prima stagione riconfermati

Chi ha seguito la prima stagione di Velvet Collection saprà già chi c’è nel cast, tutti gli attori sono stati riconfermati anche nella seconda stagione. Molti i volti che già conosciamo, tra cui Marta Hazas nel ruolo di Clara, Martín Asier Etxeandía nel ruolo di Raúl, Megan Montaner nel ruolo di Elena Pons. Ma ci saranno anche nuovi personaggi, come quello interpretato da Daniel Muriel, che vestirà i panni di Antonio Godino.