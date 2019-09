Veline, Irene Cioni: “Ludovica Frasca? Fingevamo di essere amiche”

Ex Veline Striscia la notizia: Irene Cioni e Ludovica Frasca non sono mai state amiche

Non tutte le ex Veline di Striscia la notizia diventano amiche per la pelle come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. È il caso di Irene Cioni e Ludovica Frasca che, nonostante le apparenze, non hanno mai stretto un vero rapporto oltre il bancone del tg satirico di Antonio Ricci. A distanza di tempo è stata la Cioni a rivelare la verità sul suo legame con l’ex collega. Un legame solo in apparenza perché dietro le quinte tra la bionda e la mora non c’è mai stato nulla di più di una cordiale relazione lavorativa. Non solo: a detta di Irene, le due hanno finto nel tempo – durante le varie interviste – di essere amiche solo per non creare gossip e polemiche attorno allo storico programma di Canale 5.

Le parole di Irene Cioni sul rapporto con Ludovica Frasca

“Ora posso dirlo: non siamo mai state amiche. Lo dico con dispiacere, perché mi sarebbe piaciuto essere colleghe e amiche: ci ho provato, ma non c’è stato nulla da fare”, ha confidato Irene Cioni a Di Più. “Non ci siamo mai trovate bene l’una con l’altra, non so nemmeno spiegare il perché ma era così. Poi raccontavamo che eravamo amiche, ma era un finzione”, ha aggiunto la Velina bionda di Striscia la notizia. “Avevamo pensato che sarebbe stato brutto far sapere che non andavamo d’accordo. Abbiamo sempre lavorato bene insieme, il clima lavorativo era buono. Ludovica non mi ha mandato nemmeno un messaggio di auguri per la gravidanza e, va detto, non è che me lo aspettassi”, ha spiegato la Cioni.

Irene Cioni oggi: la Velina bionda ha cambiato lavoro

Dopo l’addio a Striscia la notizia – dove è rimasta in carica dal 2013 al 2017 – Irene Cioni ha avuto più di qualche difficoltà a restare a galla nel mondo dello spettacolo. Oggi continua a lavorare come modella e web influencer ma la sua principale attività è quella di insegnante di yoga. Lo scorso gennaio Irene ha preso il brevetto per insegnare e ora è nello staff di alcuni centri di Milano. In più, a 26 anni, è in attesa della prima figlia, frutto dell’amore con il compagno Giacomo, imprenditore nel campo della nautica. La piccola nascerà a gennaio e subito dopo la Cioni penserà ad organizzare il matrimonio.

Ludovica Frasca oggi: la Velina mora tra musica e recitazione

Dopo Striscia la notizia anche Ludovica Frasca è sparita dalla tv. L’ex Velina mora, come svelato in una recente intervista, sta studiando per diventare un’artista completa. Nell’attesa dell’occasione giusta continua a posare come modella. Intanto è finita la relazione con Luca Bizzarri, andata avanti per un lungo periodo di tempo. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura tra i due. Lo scorso marzo si è parlato di una liaison tra Ludovica e il pallavolista Alex Ranghieri ma i diretti interessati non hanno mai confermato.