Irene Cioni: nuova vita per la velina di Striscia la notizia tra yoga e cinema

Che fine ha fatto Irene Cioni: la velina di Striscia la notizia è diventata istruttrice di yoga e si appresta a debuttare come attrice

Irene Cioni, dopo la partecipazione a Miss Italia del 2011, con la mora Ludovica Frasca e con ben quattro edizioni di Striscia la notizia alle spalle, è stata una delle veline più longeve. Dal 2013 al 2017 si è esibita con gli iconici “stacchetti” sul bancone dello storico Tg satirico di Canale 5, ma negli ultimi tempi sul piccolo schermo si sono perse le sue tracce. Cosa fa oggi la bella Irene? L’ex velina in questo periodo si è dedicata soprattutto alla pratica dello yoga, diventando un’istruttrice. Intervistata dalla rivista StarBene, ha raccontato di come lo yoga abbia cambiato la sua vita, diventando da una semplice passione ad un vera e propria occasione di lavoro. Ma non solo, la Cioni, che su Instagram ha superato il traguardo dei 100mila follower, ha anche realizzato il sogno di lavorare come attrice. Infatti prossimamente debutterà al cinema, da protagonista, nel film Perché mi guardi così per la regia di Alessandro Gelli.

Da Striscia la Notizia allo yoga e al Cinema: i nuovi progetti di Irene Cioni

“Sto trasformando questa passione in un mestiere. Sono diventata insegnante di vinyasa yoga e sto esplorando nuove applicazioni, come il connubio di yoga e musica”, racconta Irene Cioni al magazine di salute e benessere. In questo periodo lontana dai riflettori televisivi, l’ex velina grazie allo yoga ha anche cambiato il modo di valutare il suo aspetto fisico. Se prima desiderava un décolleté più generoso, oggi invece si piace assolutissimamente così com’è. Infatti quando le viene chiesto qual è un punto debole del suo corpo, così replica: “Non vorrei sembrare arrogante, ma mi piaccio così come sono. Un tempo avrei riposto ‘vorrei una taglia in più di reggiseno’, ma oggi non più. Merito sempre dello yoga che insegna l’accettazione di sé e l’amorevole gentilezza anche verso il proprio corpo”.

Irene Cioni: dopo l’esperienza da Velina a Stiscia la Notizia debutta al cinema

La bionda Irene, oltre che insegnante di yoga e viaggiatrice, nella mini biografia di Instagram si definisce come attrice. Questo perché prossimamente dovrebbe esordire sul grande schermo come attrice protagonista nella pellicola Perché mi guardi così del regista Alessandro Gelli. “Sono la protagonista femminile, una maestra delle scuole elementari appena arrivata in un paese toscano”. E promette: “Vi farò sorridere ma anche commuovere”.