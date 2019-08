L’ex Velina Irene Cioni incinta: le parole su figlia, compagno e matrimonio

Irene Cioni incinta del compagno Giacomo: il matrimonio dopo il parto

Fiocco rosa per Irene Cioni. Dopo l’annuncio della gravidanza su Instagram, l’ex Velina di Striscia la notizia ha confermato al settimanale Di Più Tv di aspettare una bambina. Il parto della piccola è previsto per il prossimo gennaio e la dolce attesa procede a gonfie vele. Dopo le nausee dei primi mesi la modella e insegnante di yoga è in ottima forma. Irene sta trascorrendo questo momento così particolare accanto alla famiglia, agli amici più cari, ma soprattutto al compagno Giacomo, con il quale convive da tempo e che sogna di sposare presto. L’uomo ha 40 anni – mentre la Cioni ne ha 26 – ed è un imprenditore nel campo nautico. La coppia sta insieme da due anni e mezzo, complice una cena a casa di amici in comune, e non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia.

Irene Cioni incinta: il nome della figlia e news sul matrimonio

Al momento Irene Cioni e il compagno non hanno ancora scelto il nome della loro primogenita ma lo faranno nei prossimi mesi. E subito dopo il parto convoleranno a nozze, come annunciato dall’ex Velina di Striscia la notizia: “Ci sposeremo dopo la nascita di nostra figlia: non voglio sposarmi con il pancione e non voglio organizzare le nozze di corsa“. Irene ha poi puntualizzato sulla differenza d’età col compagno: “Non mi pesa. Giacomo è molto giovanile, sia lui sia i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”.

Irene Cioni oggi: il nuovo lavoro dopo l’addio a Striscia la notizia

Dopo l’addio a Striscia la notizia – dove è stata protagonista in coppia con Ludovica Frasca dal 2013 al 2017 – Irene Cioni ha continuato a posare come modella e a lavorare sui social network. Si è poi specializzata nello yoga fino ad ottenere il diploma per insegnare.