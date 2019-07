Irene Cioni è incinta: primo figlio per l’ex Velina di Striscia la notizia

L’ex Velina di Striscia la notizia Irene Cioni è incinta

Nuova vita per Irene Cioni. A due anni dall’ultimo stacchetto sul bancone di Striscia la notizia l’ex Velina è incinta. La modella e influencer ha dato l’annuncio su Instagram, dove ha messo in mostra il pancino che cresce (foto in basso). Una notizia che ha subito fatto il pieno di like e commenti e che è stata prontamente condivisa sui social network dal gruppo di lavoro di Antonio Ricci. Per Irene, classe 1993, si tratta del primo figlio, frutto di un grande amore. La Cioni è fidanzata da tempo con Giacomo, un ragazzo che non fa parte dello showbiz e piuttosto riservato tanto che non ha neppure un account social.

La nuova vita di Irene Cioni dopo Striscia la notizia

Terminata nel 2017 l’esperienza a Striscia la notizia, Irene Cioni si è dedicata alla moda e ai social network. Ma soprattutto allo sport: è diventata un’istruttrice di yoga. “Sto trasformando questa passione in un mestiere. Sono diventata insegnante di vinyasa yoga e sto esplorando nuove applicazioni, come il connubio di yoga e musica”, ha raccontato di recente Irene.

Irene Cioni: gravidanza, yoga e recitazione

Nonostante la passione per lo yoga, Irene non ha abbandonato il mondo dello spettacolo. Si è impegnata con lo studio della recitazione e ha esordito nel film di prossima uscita Perché mi guardi così del regista Alessandro Gelli.