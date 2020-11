Veera Kinnunen si svela: il rapporto oggi con Oradei e il nuovo fidanzato

Nuova vita per Veera Kinnunen di Ballando con le Stelle. La svedese ha archiviato la lunga relazione con il collega Stefano Oradei e la breve liaison con l’argentino Dani Osvaldo. Oggi la 34enne è felice accanto ad un altro uomo la cui identità resta per il momento top secret. Veera ha confermato di essere di nuovo serena e innamorata in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più. I gossip dell’ultimo periodo avevano dunque ragione: la Kinnunen ha ritrovato la serenità nella sua vita privata dopo un periodo piuttosto travagliato.

“Sono felice, ho voltato pagina. Non è vero che sono a pezzi per la fine della mia precedente storia. Credo si veda anche sul palco, mi piace tantissimo il mio ruolo quest’anno, mi sento rinata. Forse questa è l’edizione in cui ho dato di più, come insegnante e come donna”

Gran parte del merito va a Paolo Conticini: l’attore ha instaurato con Veera Kinnunen subito un bel rapporto fatto di stima e complicità. Ma solo un grande affetto e nulla più visto che Conticini è legato da oltre venticinque anni alla moglie Giada Parra.

Veera Kinnunen è stata fidanzata per oltre dieci anni con Stefano Oradei, con il quale ha formato pure una coppia di ballerini professionisti dal 2008 al 2012. Oggi, come chiarito da Veera, tra i due c’è stima reciproca. Altrimenti non avrebbero continuato a lavorare insieme a Ballando con le Stelle, dove sono tra gli insegnanti più amati.

Se Veera Kinnunen è arrivata fino in finale con Paolo Conticini Stefano Oradei è stato costretto a fermarsi dopo poche puntate con la sua allieva, l’attrice Barbara Bouchet. La Kinnunen ha puntualizzato: “La nostra relazione è finita, ma non si affievolirà mai il rispetto che proviamo l’uno per l’altra. Ora però guardo avanti”.

Stefano Oradei e Veera Kinnunen si sono lasciati perché il sentimento si era affievolito anche se a soffrire di più per questa rottura è stato soprattutto il 41enne che risulta ancora single. In passato Veera ha parlato di alcuni atteggiamenti sbagliati da parte del suo ex fidanzato ma col tempo i due sono riusciti a chiarirsi.

Che fine ha fatto invece Dani Osvaldo? Dopo il secondo posto ottenuto a Ballando con le Stelle nel 2019 è tornato a vivere in Argentina dove vivono i suoi quattro figli. Stando agli ultimi gossip lo sportivo ha una nuova fidanzata: la modella 24enne Constanza De Palma con la quale ha trascorso la quarantena.