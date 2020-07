Veera Kinnunen ha un nuovo fidanzato: addio Oradei e Dani Osvaldo

Addio drammi e triangoli amorosi, Veera Kinnunen ha voltato pagina. A un anno dalla fine della storia con il collega Stefano Oradei e l’inizio di quella con Dani Osvaldo, la ballerina di Ballando con le Stelle ha un nuovo amore. La 34enne svedese è stata pizzicata dai paparazzi al mare, mentre bacia un misterioso ragazzo. Le foto sono state pubblicate sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 4 luglio 2020. Nelle immagini della rivista Veera prima salta addosso al nuovo amore, poi lo abbraccia e lo bacia con passione. Location di queste romantiche immagini il lungomare romano, più precisamente Santa Severa. Veera è apparsa serena e spensierata, felice di una nuova stabilità amorosa dopo un periodo non facile. Al momento non si conosce l’identità del fortunato: la Kinnunen non è ancora uscita ufficialmente allo scoperto. Ma chissà che non lo faccia a breve, nella prossima edizione del varietà di Milly Carlucci in programma a settembre…

La storia tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo è finita da tempo

Veera Kinnunen è così di nuovo al centro del gossip dopo la breve relazione con Dani Osvaldo. Relazione iniziata proprio la scorsa estate, dopo la fine di quella storica con Stefano Oradei, altro noto ballerino di Ballando con le Stelle. Dopo qualche selfie e video su Instagram, però, la storia si è bruscamente interrotta. Ignoti i motivi della separazione ma è probabile che non abbia retto alla distanza. L’ex calciatore è tornato a vivere in Argentina, mentre la danzatrice è stabile a Roma. Stando ai pettegolezzi l’addio tra Dani e Veera non è stato facile e i due non si sono lasciati in buoni rapporti.

Non solo Veera: anche Dani Osvaldo ha un nuovo amore

Come Veera Kinnunen anche Dani Osvaldo è andato avanti: pare che da qualche mese faccia coppia fissa con un’aitante modella cilena. E Stefano Oradei? Tutto tace sulla vita privata del 36enne che, dopo l’addio a Veera, ha deciso di concentrarsi prevalentemente sul suo lavoro di ballerino e insegnante.