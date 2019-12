Dani Osvaldo, è finita con Veera Kinnunen: l’ex calciatore ha già un’altra

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen non stanno più insieme: ultime news e gossip

È ufficialmente finita la relazione tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. I fan di Ballando con le Stelle avevano notato da tempo strani movimenti dei due sui social network ma ora è arrivata la conferma dal settimanale Oggi. Stando a quello che scrive Alberto Dandolo – tra l’altro uno dei primi a parlare della liaison nata tra insegnante e allievo dietro il programma di Milly Carlucci – Dani e Veera non sarebbero più una coppia da tempo. Non solo: l’ex calciatore argentino, oggi musicista affermato, avrebbe già un’altra fiamma. La fortunata sarebbe una modella di origini latine che vive da tempo in Europa. Al momento il nome non è noto e sui profili social di Dani non c’è traccia di nuove relazioni amorose. Sarà vero?

Dani Osvaldo innamorato di una modella: l’ultimo gossip

“Gira voce che Dani Osvaldo, dopo la traumatica separazione da Veera Kinnunen, abbia già trovato un nuovo amore. Trattasi, dicono, di una giovane e statuaria modella di origini latine, pare cilena, di stanza in Europa”, si legge sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da venerdì 27 dicembre. In attesa di saperne di più Dani è più che mai concentrato sul tour della sua band, i Barrio Viejo.

Veera Kinnunen è tornata a lavorare con Stefano Oradei

Dal canto suo Veera Kinnunen ha ripreso il lavoro a Ballando con le Stelle, dove ha ritrovato il suo ex compagno storico, Stefano Oradei. Per amore della danza, di Milly Carlucci e degli altri colleghi, i due hanno deciso di mantenere un rapporto cordiale.