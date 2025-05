Vaporidis spiazza su L’Isola dei Famosi e poi: “Tavassi mi ha salvato”

Nicolas Vaporidis non sputa sul piatto dove ha mangiato, ma oggi è convinto che non rifarebbe mai L’Isola dei Famosi. Ha vinto lui la 16esima edizione, diventando uno dei naufraghi più amati di questo reality show, in onda su Canale 5. La sua è stata una lunga esperienza in Honduras, con l’edizione che è durata più a lungo, ovvero ben 99 giorni. Pertanto, è stato difficile e davvero complicato viversi il suo percorso e per fortuna che c’era al suo fianco Edoardo Tavassi!

A parlarne è lo stesso Vaporidis, durante un’intervista per il podcast No Lies. L’attore, oltre ad aver parlato dei ricordi delle sue prime esperienze nella sua carriera, ci tiene a svelare cosa pensa ad oggi del reality show che si svolge in Honduras. Proprio ieri è andata in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2025, durante la quale si è parlato di eventuali ritiri da parte dei concorrenti attualmente in gioco.

Per Nicolas Vaporidis la vittoria ha rappresentato per lui “un senso di liberazione”, in quanto aveva intenzione di abbandonare il gioco tempo prima. L’attore ricorda che quella a cui ha preso parte è stata l’edizione più lunga di tutti i tempi in Italia. Sentiva la mancanza della sua famiglia e provava anche imbarazzo per essere esposto sotto le telecamere senza alcuna sceneggiatura da seguire, com’era abituato a fare come attore.

Con questo, però, Nicolas ci tiene a precisare di non voler mancare assolutamente di rispetto o sputare nel piatto dove appunto ha mangiato. Ma in modo sincero l’attore ammette di aver accettato di partecipare a L’Isola dei Famosi 16 solo perché gli era stata fatta un’offerta che non poteva rifiutare. Non solo, Vaporidis sottolinea che nonostante tutto quella è stata “un’esperienza di vita molto formativa”.

E non può dimenticare l’amicizia nata in Honduras con Edoardo Tavassi, che ha appassionato tantissimi telespettatori. Infatti, si era intuito che alla fine sarebbe stato uno dei due a vincere. Tavassi aveva dovuto lasciare in anticipol’Honduras a causa di un infortunio e così ha lasciato all’amico la possibilità di trionfare. Ed è stato Tavassi a salvare Nicolas durante la loro esperienza nel reality show:

“Mi ha salvato Edoardo Tavassi che è una persona che porterò penso sempre nei ricordi come una specie di salvatore, di uno che è arrivato così e… se non fosse stato per lui sarebbe stata un’esperienza ancora più pesante. Ma tutto questo è legato alla mia timidezza, non all’esperienza in sé che invece devo dire che ha il suo fascino”

A questo punto, Vaporidis conferma che oggi non rifarebbe assolutamente questa esperienza. Intanto, ecco che l’attore parla del successo che ha ottenuto come attore, in particolare con il film Notte prima degli esami, che ha segnato il suo debutto nel mondo del cinema. In quella occasione, però, ha guadagnato poco, ovvero circa 10mila euro, escluse le tasse. Tenendo conto dei cachet attuali come protagonista di un film, c’è una netta differenza. Ma all’epoca, essendo un ragazzo di 24 anni che aveva il sogno di diventare un attore, quel cachet è stata “più che sufficiente”, tanto che era grato e contentissimo del guadagno economico ottenuto.