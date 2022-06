Isola dei Famosi 16, Edoardo Tavassi: le prime parole dopo il ritiro

Mentre i sei finalisti approdano su una nuova spiaggia, l’ormai ex naufrago si prepara a lasciare l’Honduras e a tornare in Italia

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 ha rappresentato sicuramente una puntata molto importante. Non solo, sono stati eletti i sei finalisti di questa 16esima edizione, ma Edoardo Tavassi ha dovuto rinunciare alla finale. Infatti, a causa di un problema al ginocchio, il fratello di Guendalina ha dovuto abbandonare il gioco a un passo dalla fine. Per lui è stato davvero difficile fare questa rinuncia, in quanto avrebbe dovuto affrontare solo sette giorni in Honduras, arrivando fino alla fine con i suoi compagni d’avventura.

Con Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, Edoardo sognava la finale e il dopo Isola tutti insieme. Non sono mancate le lacrime per il Tavassi, che avrebbe voluto concludere il suo percorso arrivando alla finale e sicuramente ci sarebbe riuscito. Infatti, il Tavassi è uno dei naufraghi più amati di questa edizione. I suoi amici Nicolas e Carmen non sono riusciti a trattenere le lacrime, preceduti da Mercedesz Henger. Subito dopo la sua uscita di scena, sono stati eletti gli altri finalisti, che hanno così raggiunto Vaporidis.

Si giocheranno la vittoria dell’Isola dei Famosi 16: Nicolas, Luca Daffrè, Marialaura De Vitis, Carmen, Mercedesz e Nick. Gli ultimi due sono, attualmente, al televoto. Uno di loro lascerà subito Playa Palapa durante la finale e dovrà dire addio alla possibilità di vincere. E mentre loro affrontano quest’ultima settimana in Honduras, su una nuova spiaggia, Edoardo Tavassi torna in Italia.

L’ormai ex naufrago dovrebbe essere presente in studio durante la finale, sebbene sua sorella Guendalina ieri abbia evitato il collegamento. Nel frattempo, di fronte alle telecamere, ammette di essere rimasto colpito positivamente dalle reazioni dei suoi compagni d’avventura. Ecco le prime parole di Edoardo subito dopo essersi ritirato ufficialmente dal gioco, in onda con il daytime di oggi.

“Io oggi mi sento davvero vincitore per tutto il bello che ho visto: gli amici, le persone con le quali ho condiviso questa esperienza. Oggi ho visto negli occhi quanto loro vogliono bene a me”

“Adesso si torna dai miei cari, ma un pezzo di cuore rimarrà per sempre qua”, prosegue il Tavassi. Intanto, ci sono tanti telespettatori curiosi di scoprire cosa accadrà lontano dalle luci dei riflettori tra Edoardo e Mercedesz. Quest’ultima, dopo la puntata, si è mostrata ancora da delusa per il fatto che alcuni suoi compagni d’avventura abbiano preso le distanze da lei.

Neppure nel corso della puntata di ieri, è riuscita ad avere un chiarimento con loro, in particolare con Marialaura, criticata duramente dal pubblico e non solo. Mercedesz si è sfogata, dopo la semifinale, con Nicolas.

Intanto, sul profilo Instagram di Edoardo, il quale probabilmente ancora non ha ripreso in mano i social, arriva un post dedicato alla sua amicizia con Nicolas, accompagnato dalla frase con cui ieri ha colpito tutti: “Io e te siamo l’opposto, ora siamo diventati una cosa sola”.