Isola dei Famosi 2022 semifinale, chi va e chi torna: i nomi dei finalisti

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 è iniziata con un tributo a tutte le edizioni Mediaset del reality show. Il motivo? Quella di lunedì 20 giugno 2022 è stata la puntata numero cento delle edizioni targate Mediaset. Ilary Blasi ha cominciato con un brutto colpo per il pubblico: Edoardo Tavassi è costretto a ritirarsi. L’infortunio al ginocchio si è rivelato più grave del previsto e con lui e ne va di certo un possibile vincitore di questa edizione. La conduttrice si è collegata prima con Alvin e i concorrenti in Playa Palapa, ma dopo un breve saluto ha subito parlato del ritiro di Edoardo.

Edoardo ha dovuto lasciare l’Isola e prima di andare via ha parlato con Mercedesz Henger. Dopo un ampio momento dedicato a Edoardo con le varie reazioni all’addio, Ilary ha letto subito il verdetto del televoto. Nick Luciani è stato eliminato all’Isola dei Famosi, queste le percentuali: Mercedesz 71%, Nick 29%. Ovviamente non è andato subito via, ma ha raggiunto Pamela su Playa Sgamadissima e prima di lasciare la Palapa ha dato il suo bacio della vendetta e che valeva una nomination; lo ha dato a Estefania.

È giunto il momento di stabilire i finalisti dell’Isola dei Famosi 2022. A giocarsi gli altri posti disponibili, insieme a Nicolas Vaporidis, c’erano Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro. Mercedez non ha potuto giocare alla prima sfida a causa della ferita alla mano. Marialaura avrebbe vinto, ma a causa di una irregolarità il posto in finale è andato al secondo classificato: Luca Daffrè è in finale. Al vincitore anche un compito non bello: scegliere un naufrago per un televoto flash, lui ha scelto Estefania.

Nella seconda prova, alla quale ha partecipato Mercedesz ma non Carmen per scelta, è stato eletto il terzo finalista. Gli altri due invece sono finiti direttamente al televoto. Carmen è finita al televoto perché ha scelto di non partecipare alla prova a causa della sua claustrofobia. Marialaura è una finalista all’Isola 2022. Quindi la conduttrice ha aperto un televoto per decretare le altre due finaliste: Carmen e Mercedesz sono in finale. Estefania invece si è giocata l’ultima possibilità su Playa Sgamadissima; il suo bacio è andato a Mercedesz. Questi baci prima di cambiare Playa sono state le ultime vendette di questa edizione.

Mercedesz ha avuto un crollo emotivo, è scoppiata in lacrime perché sentiva di aver portato via il posto in finale a chi è sull’Isola dal primo giorno. E ha pianto ancora di più quando ha parlato con sua sorella Jennifer, presente in studio. Luxuria l’ha invitata a non concentrarsi sui sensi di colpa, ma di gioire e rispettare l’esito del televoto. Il più votato su Playa Sgamadissima tra Pamela, Nick e Estefania ha fatto ritorno in Palapa, mentre gli altri due sono stati eliminati. Ad abbandonare il gioco a un passo dalla finale sono state Estefania e Pamela: Nick è il sesto finalista dell’Isola 2022 ed è tornato in Palapa. Queste le percentuali: Nick 37%, Pamela 36%, Estefania 27%.

In Palapa Mercedesz ha scoperto cosa hanno detto Marialaura e Estefania alle sue spalle dopo il litigio con Edoardo. In effetti erano state loro due a consigliare alla giovane Henger di chiedere a Tavassi una risposta, poi hanno manifestato dubbi sul comportamento della naufraga verso Edoardo. Marialaura ha provato a giustificarsi, ma Vladimir l’ha inchiodata perché nel filmato poco prima aveva detto tutt’altro. Anche stasera c’è stata la prova leader: è Luca.

Ci sono state le nomination, stasera i naufraghi hanno fatto ben due nomi. Durante le nomination, inoltre, i concorrenti si sono specchiati dopo quasi tre mesi sull’Isola dei Famosi; per alcuni, almeno, sono quasi tre. Il nominato del gruppo è Mercedesz, mentre il leader ha fatto il nome di Nick. Al televoto ci sono Mercedesz e Nick. Queste le nomination, naufrago per naufrago: