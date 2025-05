Isola dei Famosi 2° puntata: eliminato, nominati, Cannata asfalta Adinolfi

La seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata con le tensioni. Infatti, Veronica Gentili e Simona Ventura hanno anticipato subito che avrebbero bacchettato vari naufraghi, in particolare quelli del gruppo Giovani. Tutto è inizio con Angelo Famao e Leonardo Brum che sono stati esclusi dalla Prova Leader, come provvedimento per i loro ritiri. I due avevano deciso di abbandonare i giochi, ma poi hanno cambiato idea e la produzione ha concesso loro un’altra possibilità.

Ma ecco che in diretta la situazione si è complicata, in quanto Antonella Mosetti ha palesato l’idea di voler lasciare il reality show. A salvare tutto ci ha pensato Simona Ventura, che ha messo da parte i rancori del passato con la naufraga per il bene del programma. Dopo di che, Veronica Gentili ha bacchettato i Giovani perché hanno violato il regolamento, usando la prima notte un accendino per accendere il fuoco. In questa circostanza, è finita sotto accusa Teresanna Pugliese, che ha cercato di difendersi.

Isola dei Famosi seconda puntata: eliminato e Adinolfi protagonista tra le polemiche

A questo punto, la conduttrice ha annunciato il primo eliminato de L’Isola dei Famosi: Lorenzo Tano con il 14.07% dei voti (Mario 47.71%, Patrizia 21.48% e Carly 16.74%). Il figlio di Rocco Siffredi si è detto fiducioso di poter far ricredere i telespettatori, con una seconda possibilità, immaginando di avere la stessa opportunità dei concorrenti eliminati delle passate edizione. Ebbene nessun eliminato avrà la possibilità di approdare su un’altra spiaggia segreta per cercare di restare ancora in gioco, come confermato dalla Gentili.

Intanto, la percentuale che vede Adinolfi salvo tramite il televoto ha generato qualche critica sui social network. Chiaramente, non si può dare alcuna colpa ai televoti con risultati falsati da VPN e Bot come accadeva al Grande Fratello. Infatti, è possibile votare solo tramite SMS e Mario è riuscito a salvarsi con quasi il 50%. Inoltre, durante questa seconda puntata, il giornalista è stato spesso al centro della scena.

Non sono mancate le polemiche nel vederlo sempre protagonista, dandogli anche la possibilità di vedere il momento in cui Papa Leone XVI ha assunto questo importante ruolo. Adinolfi si è commosso, ma alcune sue dichiarazioni del passato continuano a generare polemiche. Non solo ha attaccato apertamente e pubblicamente proprio L’Isola dei Famosi, si è spesso schierato contro il movimento LGBT.

Nella prima puntata, Carly Tommasini, modella transgender, ha fatto presente che nella vita tutti possono cambiare idea. Pertanto, è stato fatto passare il messaggio che anche ad Adinolfi bisognerebbe dare la possibilità di farsi rivalutare. Nel frattempo, però, le polemiche non si fermano qui. Si parla del fatto che Mario abbia vari privilegi, per via del suo peso. A stroncarlo su questo punto ci ha pensato Loredana Cannata.

L’attrice ha commentato, in questi giorni, su Montecristo le ultime affermazioni di Adinolfi sulla sua presenza in Honduras. Il giornalista ha affermato, come Veronica Gentili ha fatto notare stasera, che la Cannata non è proprio la naufraga perfetta, visto che è vegana. Loredana l’ha decisamente stroncato, facendo presente che in realtà quello non adatto a questa esperienza sarebbe proprio lui, visto che ha dei privilegi e la maggior parte delle attività non può svolgerla.

Non solo, durante le nomination, la Cannata ha spiazzato tutti e si è lasciata andare a una serie di accuse contro Mario, ricordando le sue dichiarazioni contro gli omosessuali, gli animali e le donne. Inoltre, la naufraga ha ricordato la posizione di Adinolfi contro l’aborto. “E che brucino tutte le idee che hanno portato alla morte le donne, gli omosessuali, gli animali e l’intera umanità”, ha concluso Loredana, lasciando tutti senza parole.

Asia Nuccetelli a L’Isola dà forza a sua mamma Antonella Mosetti

Non dimenticando mai i quattro naufraghi che stanno giocando nella spiaggia Montecristo, la conduttrice è andata avanti con la puntata tramite le Prove Leader. La prima, quella dei Senatori, è stata vinta di nuovo da Omar Fantini. Invece, tra i Giovani, stasera è diventato Leader Nunzio Stancampiano. Intanto, la conduttrice ha dato la parola a Dino Gianrusso, il quale è entrato in gioco nella seconda puntata.

Il nuovo naufrago ha spiegato di non aver potuto approdare su Playa Palapa con gli altri concorrenti settimana scorsa perché aveva le costole rotte, a causa di un infortunio durante una partita di calcio. Dino ha voluto, inoltre, ricordare ciò che stanno patendo chi sta affrontando la guerra a Gaza. Nel frattempo, sull’isola di Montecristo Mirko Frezza è diventato un vero Leader, aiutando le tre naufraghe, con sostegno, ironia e forza.

Una figura preziosa per Camila Giorgi, Chiara Balistreri e Loredana Cannata. I quattro naufraghi, isolati dagli altri due gruppi, hanno potuto finalmente tornare su Playa Palapa. A tutti loro, stasera, Veronica Gentili a L’Isola dei Famosi 2025 ha fatto i complimenti per come hanno affrontato queste giornate.

Spazio poi ad Antonella Mosetti, che non sta vivendo serenamente questa esperienza, anzi. Suo fratello, dallo studio, ha cercato di darle forza da lontano. “Papà è dentro di te nella meraviglia che vedi. Ascoltami, devi imparare solo a guardarlo in un tramonto, in un’alba, in un’amicizia che troverai. Sei fortissima, è solo ambientamento”, ha dichiarato. Il fratello ha concluso il suo discorso dicendo che crede molto in lei.

Antonella, però, ha spiegato di voler abbandonare il gioco, con la Gentili che ha cercato insistentemente di andare avanti. La conduttrice ha lasciato, di nuovo, intervenire Simona Ventura, la quale ha tentato di convincerla a restare. Le due hanno invitato la Mosetti a rifletterci prima di prendere una decisione come questa, in quanto potrebbe pentirsene. In diretta, dallo studio, ha deciso di parlare anche la figlia Asia Nuccetelli.

Quest’ultima ha invitato sua madre a continuare, convinta che abbia ancora da dare a quest’isola e a se stessa. La voce di Asia ha portato finalmente la Mosetti a decidere di restare e di riflettere su cosa fare nei prossimi giorni.

Isola dei Famosi nomination 2° puntata: chi è finito al televoto

Nel corso della puntata, è arrivato il momento della Prova Ricompensa, svolta solo dal gruppo Senatori. I Giovani, come deciso dal provvedimento legato all’utilizzo dell’accendino, non hanno potuto partecipare alla sfida, con ricompensa il fuoco. Leonardo Brum e Angelo Famao hanno spiegato che è stata trovata sulla spiaggia anche una sigaretta elettronica e che davvero l’accendino si trovava lì sulla spiaggia.

I due naufraghi, però, non sono stati creduti dalla Gentili e dalla Ventura. Intanto, i Senatori hanno superato la Prova Ricompensa. Dopo di che, i quattro di Montecristo hanno avuto la possibilità di tornare su La Palapa e riunirsi con gli altri concorrenti, rispettivamente nei loro gruppi. Ci sono stati vari scontri in questa fase della puntata, seguiti dalle nomination, che hanno portato al televoto: Carly, Patrizia, Antonella e Leonardo.