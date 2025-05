Isola, naufraghi in fuga: Mosetti in lacrime e Ventura salva tutto

Veronica Gentili tira fuori le unghie per mettere in salvo L’Isola dei Famosi 2025, che ha subito rischiato di perdere dei naufraghi. Infatti, Angelo Famao aveva deciso di andare via e abbandonare i giochi, seguito da Leonardo Brum. La conduttrice ha bacchettato entrambi, per poi ritrovarsi a gestire le lacrime di Antonella Mosetti. In questa circostanza, è entrata in gioco Simona Ventura, che ha messo da parte i rancori del passato.

Facendo il punto della situazione, nei giorni scorsi, Angelo Famao ha deciso di abbandonare l’Honduras. Dopo di che, si è pentito, facendo un passo indietro e tornando dal suo gruppo. Non è finita qui, anche Leonardo Brum ha preso le stesse decisioni. Stasera Veronica Gentili, che ha ricevuto delle critiche nella prima puntata, ha bacchettato i concorrenti, facendo loro notare che erano consapevoli delle difficoltà che avrebbero riscontrato con questo reality show.

La conduttrice è apparsa abbastanza infastidita, nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi, probabilmente ricordando che nella passata edizione ci sono stati diversi ritiri che hanno causato problemi con i giochi e con lo share. Cercando di evitare il peggio, Veronica Gentili ha bacchettato questi naufraghi. Famao ha spiegato per giustificarsi:

“Mi sono sentito in difficoltà, non avevo lucidità. Non c’è stata una notte che ho dormito. Non avendo lucidità, ho detto ‘basta vado a casa non ce la faccio più’. Non avevo forza completamente. Poi mi sono ricordato delle promesse fatte alla mia famiglia, alla mia fidanzata e ai miei amici. Ho spostato il matrimonio di mia sorella e il mio tour per venire qui. Ho pensato di stringere un po’ i denti”

Leonardo Brum ha ammesso di aver provato le stesse sensazioni del suo amico e di essere andato fuori di testa. A questo punto, è intervenuta Simona Ventura: “Abbiamo tenuto conto di tutto, sappiate bene che l’isola non è un albergo. Voi non avrete l’immunità”. Pierpaolo Pretelli si è reso conto, però, che Antonella Mosetti stava piangendo e così si è recato vicino a lei. La naufraga si è lasciata andare a uno sfogo in lacrime:

“Mi dispiace tanto, venendo qui ero felicissima. Non vedevo l’ora, ma non ho ancora elaborato evidentemente la morte di mio papà e non riesco a stare ferma nella noia. Mi procura un dolore talmente forte che io nella notte mi sveglio con la nausea, non dormo, sono esaurita. Non sono più una bambina. Non ho la forza neanche di spiegarlo”

Anche questa volta, Veronica Gentili ha cercato di convincere la Mosetti a non prendere decisioni avventate:

“Capisco quello che ti sta succedendo. Conosciamo le condizioni. In questa puntata, abbiamo preparato per te delle cose che ti aiuteranno a riprenderti. Abbi la pazienza, fai un bel respiro. Siamo tutti con te e ti stiamo guardando con grande dolcezza”

Simona Ventura è intervenuta per aiutare la conduttrice a evitare l’uscita di Mosetti, sulla quale in realtà tanti telespettatori puntano. L’opinionista, che nella prima puntata era rimasta vaga sull’attuale rapporto con la Mosetti, stasera si è lasciata andare a una dedica:

“Antonella capisco la tua disperazione, perché mi sono trovata anche io all’isola e ho avuto dei momenti… Ti prego di contare fino a dieci. Sappi che così piaci. Noi ci siamo molto combattute, non pensavo avessi questo lato. Mi fa male di te tutto, hai delle persone che ti vogliono bene e ti conoscono per quella che sei. Te ne pentirai se torni”

Antonella è apparsa più serena, anche se ancora in lacrime. Sembra che per ora la Mosetti deciderà di restare in gioco.