Veronica Gentili apre L’Isola: raffica di critiche, cosa non convince

L’attesa per gli appassionati de L’Isola dei Famosi è terminata. Il reality show ha riaperto i battenti, naturalmente su Canale 5, mercoledì 7 maggio. Battesimo del fuoco, almeno per quel che riguarda le reazioni dei telespettatori, per la conduttrice Veronica Gentili che, pochi minuti dopo aver aperto le danze, ha fatto incetta di una raffica di critiche sui social. Motivo? A molti utenti è parsa troppo ‘ingessata’, troppo attenta a parlare correttamente, troppo ‘macchinetta’ perfetta, troppo dipendente dal gobbo.

In effetti, a una prima impressione, la giornalista è sembrata poco spigliata. Non ha sbagliato una parola nella prima ora di messa in onda, ma ciò non è abbastanza per ‘arrivare’ ai telespettatori e creare con loro un po’ di empatia. Inoltre si è subito percepito che la Gentili vuole dare ritmo al programma. Anche in questo caso, però, non si risolve tutto con un eloquio spedito e con una sorta di parlato ‘recitato’.

La Gentili non è sprovvista di esperienze televisive; è però sprovvista di esperienza per quel che riguarda la conduzione di reality. Tutta un’altra cosa rispetto a un talk show o a una trasmissione come Le Iene. L’Isola è appena è cominciata e ha tutto il tempo per sciogliersi e lasciarsi indietro la patina da ‘recita’. Potrebbe ‘rubare’ qualche segreto all’opinionista, una certa Simona Ventura. Lei di reality se ne intende. E infatti, fin dai primi interventi, è parsa centrata e spontanea.

Riflettori puntati anche sull’inviato dello show, vale a dire Pierpaolo Pretelli che, di primo impatto, è sembrato sicuro nel suo nuovo ruolo e piuttosto convincente. L’ex velino di Striscia la Notizia si vede che ha studiato e fatto bene i compiti. Ha anche le spalle larghe per la tanta gavetta svolta. Per lui è una opportunità da non perdere. Un tale che si chiama Stefano De Martino cominciò a farsi strada nella tv che conta proprio facendo l’inviato a L’Isola dei Famosi. Certo ognuno ha una propria storia non replicabile. Però è opportuno guardare a chi ce l’ha fatta per ‘rubare’ i segreti del successo.