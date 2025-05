Simona Ventura a L’Isola, mannaia Rai: stipendio tagliato, i motivi

Tutto pronto per l’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Grande attesa anche per il ritorno di Simona Ventura nella trasmissione in onda su Canale 5. La conduttrice di Chivasso sarà la ‘super’ opinionista del reality show e darà manforte a Veronica Gentili, chiamata a ‘dirigere il traffico’ in studio. Ma non è tutto oro quel che luccica: l’AdnKronos ha rivelato che il sì per il ruolo di opinionista è costato caro in termini economici alla Ventura in quanto la Rai le ha sforbiciato il compenso.

La Rai sforbicia lo stipendio a Simona Ventura

Perché la Tv pubblica avrebbe potuto tagliare una parte di stipendio alla conduttrice? Perché il suo contratto avrebbe previsto che sarebbe stata al timone dell’adventure game L’Ignoto, che andrà in onda in prime time su Rai Due in autunno. Le registrazioni si svolgeranno prima. La Ventura, avendo accettato L’Isola, avrebbe lasciato perdere il progetto su Rai Due. Per questo motivo i dirigenti della Tv di Stato le hanno decurtato il compenso. Si ricorda che la presentatrice ogni domenica è in onda sul secondo canale dell’emittente pubblica con il programma Citofonare Rai2.

La Rai, inoltre, nel dare il via libera alla Ventura per svolgere il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi avrebbe anche imposto un’altra condizione, vale a dire che ‘Super Simo’ vada in onda su Canale 5 non di lunedì perché sarebbe troppo a ridosso della diretta di Citofonare Rai2. Il reality show dei naufraghi aprirà i battenti mercoledì 7 maggio.

La Ventura aveva già domandato e ottenuto dalla Rai una deroga per poter essere ospite fissa al ‘Tavolo’ di Che Tempo Che Fa in questa e nella prossima stagione.

Riuscirà L’Isola a mettere una pezza al flop di The Couple?

Riuscirà L’Isola a risollevare un po’ le sorti dei reality in prime time di Canale 5? L’augurio della dirigenza del Biscione è che gli ascolti vadano bene soprattutto dopo il colossale flop di The Couple condotto da Ilary Blasi. Spin off del Grande Fratello, lo show sta andando malissimo. L’ultima puntata è stata seguita da 951.000 utenti, share al 7.7%. Numeri disastrosi, da fiasco totale.