Antonella Mosetti a L’Isola, Simona Ventura la liquida in 3 parole: ecco quali

Simona Ventura torna a ‘casa’, cioè a L’Isola dei Famosi. Fu lei a far diventare il reality show, allora mandato in onda sulla Rai, un programma cult del panorama televisivo italiano. Nell’edizione in partenza il 7 maggio su Canale 5 ricoprirà il ruolo di opinionista. A condurre ci sarà Veronica Gentili. Nel cast dei naufraghi c’è Antonella Mosetti, ossia colei che ebbe una tresca con Stefano Bettarini quando quest’ultimo era ancora sposato con ‘Super Simo’. In una lunga intervista concessa al quotidiano Repubblica, la ‘Tigre di Chivasso’ ha risposto a tutto, anche alla domanda sulla showgirl romana.

Quando è stato ricordato che tra i concorrenti c’è Antonella Mosetti, la Ventura non ha fatto una piega e ha liquidato la questione con tre parole: “Tutto prescritto. Tombale”. Insomma, quel che è stato è stato. Inutile rivangare il passato. Anche perché da allora, come si suol dire, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Simona si è rifatta una vita ed ha sposato il giornalista Giovanni Terzi, mentre Bettarini da anni convive con Nicoletta Larini. Non c’è più nulla da dire su storia di corna. O meglio, forse non c’è più nulla da dire perché non è affatto da escludere che nel corso del reality la vicenda possa essere scoperchiata nuovamente.

Per quel che riguarda i naufraghi che, ai nastri di partenza, la incuriosiscono maggiormente, la Ventura cita gli ex politici Mario Adinolfi e Dino Giarrusso. “Ho sempre detto che i nuovi personaggi della tv sono i politici – ha spiegato la conduttrice -, hanno più ore di trasmissione loro degli attori. Vederli in un ambiente diverso è interessante. Non ho mai smesso di guardare L’isola, ora sono la spettatrice plus a Mediaset, ho un posto in prima fila”.

Per quel che riguarda la nuova conduzione, tesse le lodi di Veronica Gentili raccontando che è d’accordo con la sua idea di “tornare all’essenziale, alla pulizia delle prime edizioni, alla fine è il gioco della sopravvivenza”. ‘Super Simo’ non solo ha condotto L’Isola, ma vi ha pure partecipato come concorrente in una periodo non brillante della sua carriera. Un’esperienza tosta che non rifarebbe, ma che le è servita per recuperare il contatto con il pubblico e per ottenere nuove offerte professionali. A tal riguardo ha speso parole di stima e apprezzamento nei confronti di Maria De Filippi:

“Ricordo L’isola con affetto ma non la rifarei. Però è servita. Mi ha riavvicinato alla gente. Ero chiusa in me stessa, mi ero accartocciata. Il reality mi ha restituito la vicinanza del grande pubblico. Dopo Maria De Filippi mi offrì Tempation island e Amici, le sarò eternamente grata. Dal 2016 è stata una cavalcata, a Mediaset rivedo facce conosciute, mi salutano con il sorriso”.

Maria De Filippi le diede una mano, mentre qualcuno le mise i bastoni tra le ruote in ambito televisivo. La Ventura, però, non si lamenta e non si piange addosso. Sa bene che alcune dinamiche sono comuni nel settore del piccolo schermo: “Succede nel mio mestiere. Non essere stata chiamata per un progetto è stata un’occasione persa per me, utile a qualcun altro. C’è posto per tutti. Non sono una santa, è che non ho il tempo per vendicarmi”.