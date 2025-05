Isola, ribaltone: “Angelo Famao resta ma piangeva come un bimbo”

L’Isola dei Famosi, a pochi giorni dall’inizio, già ha trovato un caso da trattare. Giusto quello che ci voleva per tentare di fare decollare gli ascolti: il cantante neomelodico Angelo Famao, nella giornata di sabato, ha preso la decisione di ritirarsi dal reality show. Motivo? Come lui stesso ha spiegato, è confuso e spaesato. Domenica, però, ci sarebbe stata una svolta altrettanto clamorosa: il concorrente sarebbe tornato sui suoi passi, scegliendo di non abbandonare. Questo almeno è ciò che assicura l’esperto di gossip Alessandro Rosica che sostiene di essere in contatto con fonti blindate che gli avrebbero confidato che l’artista, alla fine, dopo una chiacchierata con le persone a lui più vicine, avrebbe deciso di rimanere in gara.

Isola dei Famosi, il retroscena sul caso del ritiro di Angelo Famao

La famiglia e gli amici di Angelo Famao “l’avrebbero convinto a rimanere sull’Isola. Dovrebbero dirlo domani sera in diretta. Piangeva come un bimbo al telefono”. Così Alessandro Rosica in una storia Instagram. Che il ritiro non fosse stato definitivo lo si è capito domenica, nel primo pomeriggio, quando sui canali social ufficiali de L’Isola dei Famosi è apparos un post in cui è spiegato che nel corso del prime time su Canale Cinque in onda lunedì 12 maggio si scoprirà che cosa farà il naufrago. Insomma, il programma ha reso noto che una scelta senza ritorno non è ancora stata presa.

Gabriele Parpiglia attacca gli autori del reality dei naufraghi

Sulla vicenda ha aggiunto un retroscena, anche questo piuttosto clamoroso, il giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo lo scrittore, Famao non voleva addirittura partire per l’Honduras. Per quale motivo? “Perché aveva le date chiuse dei concerti. Lo ha detto ai quattro venti. In più il caso Altea con doppio contratto”. “Ma come c***o lavorate?”, ha poi tuonato Parpiglia, riferendosi a chi fa i casting della trasmissione Mediaset.

Dunque non rimane che attendere la diretta di domani, quando Famao farà sapere ufficialmente a Veronica Gentili e al pubblico affezionato a L’Isola se resterà in gioco oppure no. Il suo caso ha fatto piuttosto rumore nelle scorse ore in quanto il cantante neomelodico è giovane e in forze. Un ritiro a distanza di una manciata di giorni dalla partenza del reality show sarebbe alquanto strambo e inaspettato. Tutto, però, potrebbe rientrare.