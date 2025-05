Isola Dei Famosi, Angelo Famao lascia il reality: sfogo e motivo

L’Isola Dei Famosi è iniziata da meno di una settimana e già c’è chi ha deciso di abbandonare il reality. Stando a quanto visto nella puntata del daytime andata inda alle 13.30 su Canale 5 e quanto scritto sul web dall’esperto di gossip Amedeo Venza, difatti, il cantante neomelodico Angelo Famao avrebbe lasciato l’isola. I motivi dell’abbandono sarebbero la fame e la stanchezza.

Angelo Famao avrebbe lasciato L’Isola Dei Famosi

Lunedì 5 maggio è andata in onda su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi, quest’anno condotta dalla giornalista Veronica Gentili con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli nei panni dell’inviato. Una volta sbarcati in Honduras i naufraghi sono stati divisi in due gruppi e fin da subito sono stati messi a dura prova, dovendo occuparsi del proprio sostentamento. Proprio a causa delle dure condizioni in cui si trovano i concorrenti nelle ultime ore c’è stata una defezione. Uno dei naufraghi ha difatti deciso di abbandonare l’isola.

Stiamo parlando nello specifico del cantante neomelodico ed idolo di TikTok Angelo Famao. Nella puntata del daytime andata in onda questo pomeriggio alle 13.40 su Canale 5, difatti, il concorrente ha affermato di voler abbandonare il reality a causa della fame e della stanchezza. Anche l’esperto di gossip Amedeo Venza con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram poco fa ha confermato l’abbandono del naufrago.

Di seguito quanto condiviso da Venza sul social:

L’esperto di gossip ha successivamente pubblicato una seconda storia confermando il motivo del ritiro. Nello specifico ha scritto che Famao ha lasciato perché non riusciva a dormire da due giorni. Venza ha poi condiviso il videoclip dell’Isola Dei Famosi in cui lo si sente affermare di avere sonno e di voler abbandonare il programma.

Di seguito la seconda storia pubblicata da Amedeo sui social:

I primi litigi sull’isola

Intanto tra i concorrenti già si stanno creando le prime dinamiche. Come ogni anno, difatti, tra i naufraghi nascono antipatie e simpatie. Nello specifico tra Antonella Mosetti ed Alessia Fabiani è scoppiato un litigio a causa della decisione dell’ex letterina di salvare Cristina Plevani anziché Mosetti. Alcuni attriti ci sono stati anche all’interno del gruppo dei giovani. In particolare Carly Tommasini nella puntata del daytime andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5 è scoppiata in lacrime affermando di sentirsi esclusa e che si aspettava un gruppo più coeso.