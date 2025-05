Isola Dei Famosi, Carly in lacrime: sfogo e frecciatina ai compagni

Nella puntata del daytime de L’Isola Dei Famosi andata in onda alle 13.40 su Canale 5 sono stati mostrati alcuni momenti della vita dei naufraghi sull’isola. Questa sta proseguendo non senza qualche incomprensione e discussione. Nello specifico una delle protagoniste del gruppo dei giovani, Carly Tommasini, si è sfogata dinanzi alle telecamere. Questa è scoppiata in lacrime, rivelando di sentirsi un po’ tagliata fuori e di essere rimasta male per la nomination ricevuta da Spadino nella scorsa puntata. Scopriamo meglio quali sono state le sue parole.

Lo sfogo di Carly Tommasini

Mercoledì sera è iniziata su Canale 5 la nuova edizione de L’Isola Dei Famosi, quest’anno condotta dalla giornalista Veronica Gentili. I naufraghi sono sbarcati in Honduras e la produzione li ha divisi in due gruppi. Nella puntata del daytime andata in onda oggi alle 13.40 su Canale 5, una delle concorrenti del gruppo dei giovani si è lamentata della poca coesione all’interno dello stesso. Stiamo parlando nello specifico di Carly Tommasini, la quale è scoppiata in lacrime abbandonandosi ad uno sfogo circa la situazione che sta attualmente vivendo con gli altri.

Carly ha spiegato di essere scoppiata a piangere perché si aspettava di trovare un gruppo più coeso e non delle persone con voglia di dimostrare e di protagonismo che a lei non piace. Ha poi aggiunto di sentirsi tagliata fuori e non inclusa, cosa che la fa stare male. Infine ha rivelato di essere rimasta ferita per il comportamento di Spadino nei suoi confronti. Nello specifico Tommasini ha spiegato come non si aspettasse di essere nominata dal concorrente.

Poco dopo, nella clip andata in onda, si è vista la naufraga discutere con il resto del gruppo dei giovani. Nello specifico Carly ha accusato gli altri naufraghi di essersi lamentati di aver ritrovato il rifugio pieno di insetti e con la sabbia messa male e di non aver apprezzato quello che lei aveva provato a fare per loro. Spadino, dinanzi allo sfogo di Carly, ha specificato come nessuno la stia in realtà escludendo. Ha infine aggiunto che la naufraga sembra cercare attenzioni e che si dovrebbe semplicemente provare a collaborare tutti insieme.