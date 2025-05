Isola dei Famosi 1° puntata: nominati, si parte con primi drammi

L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata con la prima puntata in onda il 7 maggio 2025, con al timone Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura in studio. In Honduras a svolgere il ruolo di inviato è Pierpaolo Pretelli. Sono 20 i naufraghi che sono sbarcati sull’isola per vivere questa esperienza, divisi in due gruppi: Giovani e Senatori. La Ventura ha subito assicurato che non farà sconti a nessuno, dopo la sua entrata trionfante, che ha segnato il suo ufficiale ritorno nel programma dove ha vestiti i panni di concorrente e conduttrice.

“Crederci sempre e arrendersi mai”, questo è il motto di questa edizione del reality show di Canale 5, pronunciato da Veronica e Simona all’inizio di questa puntata. “I suoi occhi buoni e il sorriso contagioso. Sarà le nostre orecchie e i nostri occhi sull’isola Pierpaolo Pretelli”, così la Gentili ha presentato l’inviato, che è arrivato sulla spiaggia a nuoto. Dopo queste prime presentazioni, la conduttrice è passata al cast, raggiungendo i due gruppi.

Dino Gianrusso non ha iniziato stasera il suo percorso in Honduras, a causa di un infortunio. Mario Adinolfi, invece, non è stato presentato come gli altri naufraghi, ovvero con il famoso tuffo dall’elicottero. Infatti, il giornalista è stato protagonista di una clip, in cui ha annunciato di essere pronto a superare le difficoltà in Honduras. “La tua esperienza non sarà paragonabile, perché il tuo peso è un problema e una difficoltà da gestire”, ha spiegato subito Veronica Gentili in questa prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025.

Dopo di che, hanno fatto il famoso salto dall’elicottero Cristina Plevani e Antonella Mosetti. In questa circostanza non sono mancate le prime scintille. In particolare, Simona Ventura ha commentato la presenza della Mosetti in Honduras e, visti i loro importanti attriti del passato, la tensione è stata palpabile. A seguire, sono approdati sull’isola Patrizia Rossetti e Mirko Frezza.

I Senatori hanno affrontato la prima prova di questa puntata, vinta dalla Mosetti, che è diventata Leader provvisoria. È toccato poi tuffarsi dall’elicottero a Omar Fantini e Alessia Fabiani, seguiti da Loredana Cannata e Paolo Vallesi. Così è stato presentato tutto il gruppo dei Senatori, ovvero dei concorrenti he hanno più di 40 anni. A questo punto, è arrivato il momento della seconda manche della prova Leader, vinta da Omar Fantini. Quest’ultimo ha superato il risultato della Mosetti, diventando lui Leader del gruppo.

Isola dei Famosi: Teresanna e Spadino si espongono nella prima puntata

Dopo la prova Leader, tra i Senatori è iniziata una catena di salvataggio, dalla quale sono rimasti fuori Loredana e Mirko. I due naufraghi hanno dovuto lasciare Playa Palapa, senza conoscere ancora la destinazione. Veronica Gentili ha spiegato al pubblico che esiste un’altra zona nascosta dell’isola, ovvero Montecristo. Si tratta di un luogo infimo e inospitale.

Intanto, è sbarcato sull’isola anche Mario Adinolfi. Sua moglie in studio ha affermato di non essere spaventata, sebbene questa esperienza risulti quasi impossibile per il giornalista. Dopo di che, è arrivato il momento per il gruppo dei Giovani di approdare su Playa Palapa. In questa circostanza, Veronica Gentili ha promesso a Teresanna Pugliese che parleranno, nelle prossime puntate, della sua decisione di partire per l’Honduras proprio mentre il suo secondo figlio ha 7 mesi.

“Accettare un’occasione del genere non significa essere più mamma o meno mamma”, ha dichiarato in diretta TV lo storico ex volto di Uomini e Donne. Anche il gruppo dei Giovani ha affrontato la prova Leader, vinta da Samuele Braghelli (noto come Spadino), e la catena di salvataggio. Sono rimaste fuori Chiara Balistreri e Teresanna. Quest’ultima ha ammesso che non se lo aspettava, accendendo le prime tensioni.

“Un po’ da tutti, escludendo Leonardo e Lorenzo. Capisco anche che si sono creati dei legami più solidi, ma è tutto ancora da vedere”, ha dichiarato infuriata Teresanna, la quale ha anticipato che si vendicherà in futuro. La Pugliese ha ammesso poi di essere rimasta delusa soprattutto da Carly Tommasini. “Mi prendo le mie responsabilità e troverò il modo di farmi perdonare”, ha replicato la modella transgender.

Di sicuro Teresanna ha le armi giuste per diventare una naufraga protagonista di questa edizione, in grado di creare delle dinamiche interessanti. Il colpo di scena l’ha regalato Spadino, che come Leader ha potuto decidere di fare uno scambio. Il giovane naufrago ha deciso di riportare in squadra Teresanna, lasciando fuori Camila Giorgi.

Mentre la Pugliese nella prima puntata de L’Isola dei Famosi ha avuto il coraggio di esporsi, conoscendo anche bene il mondo televisivo, non si può dire lo stesso per la tennista. Quest’ultima ha dichiarato con il sorriso di non essere rimasta delusa in quanto consapevole che sia un gioco. Ma le sue parole non hanno rispecchiato il suo vero sentimento, visto che ha deciso di salutare solo Lorenzo, prima di andare via, l’unico ad averla salvata nella catena di salvataggio.

Bella presa di posizione anche di Spadino, che ha preso una decisione forte, a differenza di Omar, che tra i Senatori ha lasciato le cose come stavano, senza esporsi. Intanto, Camilla e Chiara sono finite a Montecristo, dove hanno raggiunto Mirko e Loredana.

Isola dei Famosi 2025: Ibiza Altea assente, chi è finito al televoto

Nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 è nato un mistero: che fine ha fatto Ibiza Altea? La modella, come a fine puntata Pretelli e Gentili hanno spiegato, non approderà in Honduras. Non si sa il motivo preciso, ma Ibiza non partecipa più al reality show.

Nel frattempo, i due Leader si sono sfidati nella prova ricompensa, vinta da Omar dei Senatori. In seguito, ne La Palapa sono iniziate le prime nomination di questa edizione, che hanno portato al televoto: Carly, Lorenzo, Mario e Patrizia. Anche durante le nomination la Pugliese si è fatta notare, definendo Leonardo uno stratega. “Teresanna, essendo di pura stirpe Mariana, ovvero Maria De Filippi, capisce dove c’è la strategia”, ha commentato dallo studio Simona Ventura.

Durante le nomination di questa prima puntata, Simona Ventura ha consigliato di aprire le braccia a chi vuole cambiare. Il discorso ha visto protagonista Mario Adinolfi, criticato da molti Senatori per le sue vecchie dichiarazioni note a tutte, contro gli omosessuali e non solo.

Dopo le nomination, in quanto ci sono stati dei ‘pareggi’ e i Leader hanno dovuto fare una scelta. Spadino ha scelto di salvare Leonardo, mandando al televoto Lorenzo. Ha dovuto fare lo stesso Omar dei Senatori, che ha salvato Alessia, lasciando in sfida Mario. Si sono accesi dei litigi dopo questi momenti, tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani. La prima ha accusato ormai la sua vecchia amica di avere delle strategie, in quanto nella catena di salvataggio non l’ha salvata.