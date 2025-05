Ventura e Mosetti, attriti infiammano L’Isola dei famosi: gelo e buon controllo

Tensione palpabile per Antonella Mosetti e Simona Ventura a L’Isola dei Famosi 2025. In molti ricorderanno che tra questi due volti della TV italiana ci sono degli attriti del passato molto importanti. In questa nuova edizione, mentre la Mosetti è una naufraga, la Ventura affianca Veronica Gentili in studio, nel ruolo di opinionista. Nel momento, in cui la prima ha dovuto fare il famoso salto dall’elicottero per raggiungere a nuoto la spiaggia, Super Simo ha dato una delle sue prime opinioni.

La Gentili, che per molti risulta essere non a suo agio in questi panni di conduttrice, ha dato spesso spazio alla Ventura, che conosce molto bene questo programma. Infatti, l’opinionista è stata in passato sia naufraga che storica presentatrice. Sono tanti i telespettatori che sono contenti di rivederla lì e qualcuno avrebbe preferito averla alla conduzione. Tra chi conosce bene la sua storia, c’è tanta curiosità di scoprire il tipo di rapporto che manterranno la Ventura e la Mosetti, visto il loro turbolento passato.

Dando la sua opinione, Simona nella prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 ha cercato di non dilungarsi troppo nel suo commento su Antonella. “Antonella Mosetti è una volpe”, ha affermato la Ventura, generando una reazione divertita in Veronica. La conduttrice, infatti, ha subito pensato che l’opinionista si riferisse ai loro trascorsi per nulla sereni. Super Simo ha poi precisato di vedere Antonella come una “volpe” associata ai reality show.

“È prescritto”, ha poi aggiunto, mentre la conduttrice ha precisato che entreranno nel dettaglio degli attriti nati tra loro in passato nelle prossime puntate. Dunque, sembra proprio che, come qualcuno già aveva sospettato, potrebbero esserci scintille tra Mosetti e Ventura. Quest’ultima, intanto, ha deciso di mantenere una posizione tranquilla nella prima puntata, tanto che è apparsa indifferente alla questione e ha subito cercato di dire la sua su Cristina Plevani, alla quale ha riservato solo che complimenti.

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi aveva segnalato che i vertici Mediaset avrebbero storto il naso per la presenza delle due nello stesso programma, in quanto potrebbero scoppiare degli scontri troppo accesi in diretta. Sembra che per ora l’opinionista voglia mantenere la pace, tanto che quando Antonella ha vinto la prima prova, diventando Leader provvisoria dei Senatori, ha dichiarato dimostrando un ottimo controllo: “Come Leader? La vedo benissimo. Come dici tu è molto determinata. L’agilità di Antonella ha vinto”.

Simona Ventura e Antonella Mosetti, attriti passati: cos’era successo

Gli attriti tra Ventura e Mosetti hanno visto protagonisti Stefano Bettarini, ex marito della prima. Quest’ultimo, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, aveva confermato di aver tradito più volte Simona durante il loro matrimonio, citando la sua storia con Antonella, che si trovava anche lei nella Casa come concorrente. Si era alzato un polverone intorno alla showgirl, che inizialmente aveva parlato di una relazione nata quando Bettarini era impegnato con la Ventura, per poi ritrattare dicendo che i due erano già separati all’epoca dei fatti.

La Mosetti poi ha affermato che la Ventura l’avrebbe allontanata dal programma Quelli che il calcio proprio a causa di quella storia, confermando dunque che la conduttrice era venuta a conoscenza dei tradimenti. Va anche detto che di recente Antonella ha assicurato di aver chiarito con Simona nel tempo e che oggi tra loro ci sarebbe un rapporto sereno. Non solo, si è parlato qualche tempo fa di un presunto flirt tra la Mosetti e il figlio dell’opinionista, Niccolò Bettarini, prontamente smentito.