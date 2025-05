Isola dei Famosi, Gentili tira fuori le unghie: Teresanna sotto accusa

Momento complicato per Teresanna Pugliese durante la seconda puntata de L’Isola dei Famosi 2025, in onda il 12 maggio 2025. L’ex tronista di Uomini e Donne si è ritrovata sotto accusa, in quanto è lei la più grande tra i naufraghi del gruppo Giovani, dove non mancano le tensioni e anche tanta furbizia. Veronica Gentili si è lasciata andare a una serie di attacchi nei confronti dei concorrenti, mostrandosi davvero furiosa.

Dopo aver affrontato la questione dei ritiri e delle lacrime in diretta di Antonella Mosetti, la conduttrice ha dovuto affrontare i Giovani. Ciò è accaduto quando è uscito fuori il discorso legato ai litigi che sono nati nel gruppo Giovani. I più giovani in Honduras non vanno d’accordo e spesso sono scoordinati. Al contrario, nel gruppo Senatori, è possibile vedere naufraghi più preparati e pronti a gestire le varie dinamiche.

La differenza generazionale si fa sentire e Simona Ventura ha fatto notare: “Ai ragazzi manca il dialogo e il cercare di fare gruppo, hanno difficoltà a comunicare”. Ma non è questo ciò che ha fatto arrabbiare la Gentili, ma il tutto riguarda un accendino. Durante la prima notte in Honduras, i Giovani a L’Isola dei Famosi hanno acceso il fuoco con un accendino, dopo aver fatto notare di fronte alle telecamere di averlo trovato in spiaggia.

Invece, Gentili e Ventura sembrano convinte che in realtà qualcuno di loro ha portato con sé questo oggetto così essenziale, ma anche vietato dal regolamento. Per questo, i Giovani verranno messi di fronte, a breve, a un provvedimento. Intanto, Veronica ha cercato di rimettere tutti al loro posto.

“Appena arrivati avete trovato un accendino e avete pensato di usarlo per accendere il fuoco. E questo potrebbe bastare per farmi arrabbiare. Ma avete creato un rogo pericoloso. Ridete? L’avete letto il regolamento? Dire che io sono arrabbiata è un eufemismo”

A questo punto, la Gentili si è scagliata contro Spadino, che poco prima aveva ammesso di non aver vestito i panni da Leader come avrebbe dovuto: “Tu da leader, vabbè mezzo leader, non ti è venuto in mente che ci sono delle regole da rispettare?”. Ma è stata messa in discussione soprattutto Teresanna Pugliese, che oltre ad avere un bel carattere imponente e decisivo, ma è anche la più grande del gruppo.

Probabilmente da lei la conduttrice e l’opinionista si aspettavano un atteggiamento più severo con gli altri naufraghi, soprattutto di fronte al mancato rispetto delle regole. L’ex tronista di Uomini e Donne si è così difesa:

“Purtroppo la prima sera c’è stata un enorme confusione. Tutti hanno fatto qualcosa in malo modo. Era giusto che ognuno si esprimesse come voleva. Il problema principale è che qui non si pensa per il gruppo. Qui ognuno pensa a fare ciò che meglio crede. Qui è colpa mia: ammetto che ero confusa e quando sento ‘l’accendino’ dico che ci ho creduto. Ho creduto che forse la produzione aveva lanciato l’accendino per aiutarci”

In studio, Veronica Gentili e Simona Ventura hanno ridacchiato, non credendo affatto alle sue parole. Spadino ha sostenuto la giustificazione della Pugliese, facendo presente che effettivamente è sembrato che qualcuno della produzione volesse aiutarli. Dopo di che, la conduttrice ha fatto notare che qualcuno si è detto convinto che Teresanna sarebbe stata una Leader migliore di Spadino.

“Non mi fare quella buona e che non mi vuole rispondere”, così la Gentili ha cercato risposte. “Forse con titolo in più avrei avuto la forza per coordinare queste teste matte”, ha ammesso la Pugliese, sostenuta da tutti. Teresanna ha poi dichiarato che nel gruppo Giovani ognuno purtroppo pensa a se stesso.