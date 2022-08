Vaporidis e Tavassi a Londra: Nicolas non scorda i veleni e replica

Grande reunion, Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi si sono rivisti. Tutto come da promesse, alla faccia di chi credeva che l’amicizia tra i due sbocciata a L’Isola dei Famosi fosse solo di facciata, ossia coltivata per strategie oscure per arrivare in fondo al reality dei naufraghi. L’attore e il fratello di Guendalina in fondo allo show ci sono arrivati (il primo ha vinto il programma, il secondo ha dovuto lasciare per un infortunio a un passo dalla finale), ma non per via di un’amicizia fasulla. Tutto il contrario: il pubblico ha apprezzato la loro veracità e li ha premiati. Ed ha fatto bene, con il senno di poi: Vaporidis e Tavassi hanno davvero stretto un legame di stima e affetto, come testimoniato dal viaggio londinese di ‘Edo’ che, finalmente, ha potuto vedere la vita british del sodale. Ovviamente non ha perso l’occasione di documentare alcuni momenti salienti della sua tappa inglese su Instagram.

Nelle scorse ore Edoardo è atterrato a Londra e, naturalmente, ad accoglierlo non poteva che esserci Nicolas che è andato all’aeroporto a ‘ritirarlo’. “Una fi…ta, è come se guido ma non ho il volante”, lo stupore di Tavassi, evidentemente colpito dal fatto che in Inghilterra si guidi al contrario rispetto al resto d’Europa. Dopodiché ecco che la ‘coppia’ ha raggiunto la casa di Vaporidis per consumare il pranzo.

Dunque gita nella capitale britannica in compagnia anche della misteriosa fidanzata dell’attore. La ragazza si chiama Ali ed è molto riservata tanto che ‘Edo’ l’ha ripresa, ma non in viso. “La mano di Ali, è la fidanzata di Nicolas”, ha scherzato il romano riprendendo la donna seduta a un tavolino di un bar.

“Dicevano che non eravamo amici, e invece…”

Alla fine, pezzo forte della gita: la cena a Taverna Trastevere, il ristorante di Vaporidis. Cucina rigorosamente italiana, con prodotti e abbinamenti tipici romani. Non appena ‘Edo’ e Nicolas sono arrivati al locale, quest’ultimo si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, memore di alcune critiche che lo avevano colpito durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi. “Non siete amici, dicevano. È tutto finto, dicevano. Non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastever, dicevano E invece…”, ha scandito l’interprete di Notte prima degli esami che, assieme all’amico, ha replicato con i fatti a coloro che hanno sparso veleno.