Vanessa Scalera fidanzata con Filippo Gili: la vita lontano dai riflettori

Vanessa Scalera fidanzata? L’attrice ha un compagno ed è il regista teatrale Filippo Gili

Vanessa Scalera è fidanzata con Filippo Gili, un nome che a molti non sarà familiare ma a tanti altri sì. L’attrice tiene molto alla privacy sulla sua vita sentimentale e non ama molto parlarne, tuttavia è stata seguita e beccata dai paparazzi in compagnia del suo fidanzato Filippo Gili. Nessuno fino a poco tempo fa conosceva il nome e il volto del fidanzato di Vanessa Scalera, ma essendo in vista con la fiction Imma Tataranni i paparazzi hanno voluto scoprirlo. E così abbiamo scoperto che accanto all’attrice, da tanti anni, c’è il regista teatrale e attore Filippo Gili, che ha 53 anni. I due fanno coppia fissa da circa un decennio, ma vivono la vita di coppia lontano dai riflettori.

Vanessa Scalera e il fidanzato Filippo Gili: “La persona di cui mi fido di più al mondo”

Vanessa Scalera non è solita parlare della sua vita privata, infatti in una recente intervista a Gente è stata un po’ sfuggente. Tuttavia, è stata lei stessa a spendere bellissime parole sul compagno: “La persona di cui mi fido di più al mondo è il mio compagno. È il primo con cui mi confronto quando accetto un progetto o interpreto un ruolo, il primo al quale chiedo un parere”. Dopo queste parole, proprio il settimanale Gente si è messo sulle tracce della Scalera per scoprire l’identità del suo compagno. Così hanno beccato Vanessa Scalera e Filippo Gili mentre erano in un supermercato a fare la spesa. Riconoscere l’uomo non è stato difficile, vista la sua notorietà nell’ambiente teatrale.

Vanessa Scalera e Filippo Gili stanno insieme da dieci anni

Vanessa Scalera e il fidanzato Filippo Gili stanno insieme da circa dieci anni, non hanno figli e condividono la passione per la recitazione. Hanno spesso lavorato insieme a teatro e l’uno è sempre pronto a supportare l’altro. Esattamente come la sua Imma Tataranni, l’attrice non trascorre molte ore in cucina preparando pranzi e cene: “Lo saprei anche fare bene, ma sono pigra, non ne ho mai voglia”. Se sul set il suo personaggio si divide tra l’attrazione per l’appuntato Calogiuri e l’amore per il marito Pietro (interpretato da Massimiliano Gallo), nella vita reale accanto alla Scalera c’è posto solo per il suo Filippo.