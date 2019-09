Imma Tataranni, le anticipazioni di Massimiliano Gallo: “Mia madre la odia”

Anticipazioni Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, l’attore Massimiliano Gallo ospite a La vita in diretta

Massimiliano Gallo è nel cast di Imma Tataranni, la nuova fiction di Rai 1 in partenza domenica 22 settembre. Oggi l’attore era nel salottino de La vita in diretta, nella prima parte del programma pomeridiano, e ha dato delle anticipazioni divertenti e interessanti su ciò che ci aspetta. I promo pubblicitari erano già utili a intuire che Imma Tataranni non sarà un personaggio come tanti altri visti, anzi sarà completamente diversa. Il pubblico è pronto ad affezionarsi a questa donna vulcanica ed esplosiva, che però, forse, si dedica troppo al lavoro trascurando spesso la famiglia. Per questo Massimiliano Gallo ha anticipato che il suo personaggio, Pietro De Ruggeri, sarà il “mammo” della casa. Pietro De Ruggeri è il marito di Imma Tataranni ed è interpretato appunto da Gallo.

Imma Tataranni, le anticipazioni di Massimiliano Gallo che interpreta il marito Pietro

La protagonista è Vanessa Scalera, ma nel cast di Imma Tataranni ci sono tanti altri volti noti al pubblico delle fiction. Intanto, leggiamo le anticipazioni dell’attore sulla protagonista della storia: “È una donna che racconta anche una donna moderna. Viviamo a Matera e lei non si preoccupa assolutamente del fatto che si dedichi di più al lavoro che alla famiglia. Io sono un po’ il mammo della famiglia, mi dedico a risolvere le problematiche della famiglia soprattutto di mia figlia che ha 17 anni”. Ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di portare in televisione un personaggio come quello di Imma. Queste le sue parole, su domanda dei conduttori: “Imma è innovativa e molto moderna, siamo ancora in un mondo molto maschilista dove tutto si muove attraverso gli occhi dell’uomo. Secondo me non va bene”.

Massimiliano Gallo è Pietro in Imma Tataranni, le anticipazioni: “Mia madre la odia!”

Ma le anticipazioni su Imma Tataranni non terminano qui, perché oltre alle indagini del nostro sostituto procuratore ci sarà anche da sorridere. L’attore infatti ha aggiunto: “Mia madre odia Imma, perché non è una che risolve la casa, però ovviamente lo facciamo sotto forma di commedia”.