Perché Vanessa Incontrada non è al Festival di Sanremo 2020 tra le donne di Amadeus

Dopo aver respinto più volte la domanda nelle ultime settimane, Vanessa Incontrada ha finalmente chiarito il motivo della sua assenza al Festival di Sanremo 2020. L’attrice e conduttrice italo-spagnola era stata richiesta a gran voce dal pubblico, soprattutto dopo il successo di 20 anni che siamo italiani, lo show in prima serata con Gigi D’Alessio. Ma, com’è noto, alla fine la Incontrada non sarà tra le dieci donne che saliranno sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus, direttore e conduttore della settantesima edizione della kermesse musicale. In un’intervista al settimanale Vero, la Incontrada ha spiegato tutto, lasciando aperte le speranze per un eventuale coinvolgimento in futuro.

Le ultime parole di Vanessa Incontrada sul Festival di Sanremo 2020

“Come mai non sarò sul palco del Festival di Sanremo? Perché sarò impegnata a teatro. Devo dedicarmi alla preparazione della tournée della commedia Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?, in cartellone proprio durante il Festival (parte il 7 febbraio da Follonica, ndr). Di conseguenze, in questo periodo, devo concentrarmi su altri progetti…”, ha dichiarato Vanessa Incontrada alla nota rivista. Proprio perché impegnata col teatro non è ancora chiaro se ci sarà una seconda edizione dello show con Gigi D’Alessio. “Per adesso non credo, ho altri progetti da realizzare. Nel caso in cui ci fosse la possibilità di tornare a lavorare con Gigi sarei felicissima”, ha ammesso la 41enne.

Chi sono le donne che affiancheranno Amadeus al Festival di Sanremo

Amadeus sarà affiancato a Sanremo 2020 da: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Mara Venier, Sabrina Salerno, Rula Jebreal, Alketa Vejsiu.